Клієнтка ПриватБанку програла суд щодо повернення 190 000 грн, які випадково переказала іншій жінці: деталі

Іноді стається так, що через поспіх чи неуважність ви відправляєте гроші на чужу банківську картку. Наприклад, нещодавно суд розглядав справу клієнтки ПриватБанку, яка переказала майже 200 000 гривень незнайомій жінці. Ці гроші, як підкреслювала позивачка, були відправлені відповідачці помилково.

Відповідне рішення ухвалив Васильківський районний суд у Дніпропетровській області, передає Новини.LIVE.

Як це сталося

Відомо, що позивачка 20 лютого 2024 року прийшла в одне із відділеннь ПриватБанку в Ужгороді. Там вона переказала на банківську картку спочатку 150 000 гривень, а потім ще 40 200 гривень.

У суді вона пояснила, що гроші переказала не на ту картку, тож зателефонувала людині, якій помилково надіслала майже 200 000 гривень, але слухавку ніхто не взяв. Тоді вона подзвонила в кол-центр ПриватБанку, де їй відповіли, що допоки отримувач не погодиться — повернути гроші неможливо. Тож жінка звернулася до суду.

Що вирішив суд

Васильківський районний суд виніс заочне рішення, у якому не задовольнив вимоги позивачки. Свою позицію суддя аргументував тим, що:

Від позивачки були отримані різні номери банківських карток, але в неї не було документа, який би підтверджував, що рахунком, на який надійшов переказ, володіє саме відповідачка. Як позивачка, так і її адвокат не подавали клопотання про витребування у банку інформації про власника рахунку.

До того ж суд зауважив, що дві транзакції відбулися з різницею у кілька годин через банківську касу. Гроші були відправлені на реквізити надані самою позивачкою. Тож суд засумнівався, що переказ був виконаний помилково.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що якщо ви несподівано отримали гроші на свою банківську картку — це може бути справою рук шахраїв. Вони часто вдаються до схеми, коли нібито випадково відправляють суму на банківську картку, а потім дзвонять і просять повернути гроші.

Та не поспішайте реагувати на це прохання. Знімати готівку теж не найкращий варіант, адже потім вас можуь звинуватити у крадіжці. Чи не єдине правильне рішення — повідомити банк про помилковий грошовий переказ. Це допоможе з’ясувати легітимність відправника, ідентифікувати його особу.

