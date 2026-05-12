ПриватБанк блокує грошове забезпечення військових: що важливо знати

Банківське відділення, телефон у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Армія.Інформ. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" може блокувати банківські рахунки українських військових після зарахування заробітної плати. Відомо, чому можуть виникнути подібні труднощі, як уникнути, а також названо терміни розблокування коштів у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін".

Які проблеми із зарахуванням коштів мають військові у ПриватБанку

Про ситуацію з блокуванням рахунку розповів один із клієнтів фінустанови, який долучився до лав української армії. Військовий повідомив, що після першого надходження суми грошового забезпечення ПриватБанк заблокував доступ до мобільного застосунку.

Він зазначив, що виконав з оператором фінустанови всі необхідні процедури, однак банк так і не відкрив доступ до коштів. Військовий попросив назвати терміни розблокування.

"Скільки часу займає розблокування "Приват24", був заблокований у зв’язку з першою військовою зарплатою, з оператором через навушники всі процедури виконанні, було написано, що все буде розблоковано? Всі ж розумієте, що військові дуже обмежені, майже відсутній зв’язок, час. Жінка нічим допомогти не може, потрібно тільки особисто звертатися", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Чому ПриватБанк може блокувати рахунки

Державний банк може блокувати рахунки військових, як і решті клієнтів, через перевірки у разі появи підозр щодо законності операцій. Такі обмеження передбачені ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". В основному блокування загрожує з таких причин:

операції на основі внутрішніх критеріїв підпали до ризикових;

не надано додаткові документи для перевірки;

подано банку неправдиві дані;

банк не може ідентифікувати отримувача, в інтересах якого було здійснено фіноперацію.

Фінустанова може заблокувати кошти з проханням надати документи щодо законності джерел доходу, якщо:

було вказано менший грошовий оборот під час відкриття картки, ніж надійшло на рахунок;

виникла підозра, що рахунком почали користуватися сторонні особи;

стосовно клієнта є негативна інформація від інших банків;

клієнту щодня надходять перекази та знімає готівку.

На порталі "Мінфін" також зазначили, що період розблокування триває від трьох до п’яти банківських днів під час первинної перевірки, надалі рахунок можуть блокувати для верифікації.

Раніше Новини.LIVE писали, як забрати кошти з рахунку ПриватБанку. За інформацією банку, надається 30 днів після того, як було розірвано договір. У цей період важливо встигнути забрати залишок з рахунку. Для цього треба прийти у будь-яке відділення та написати заяву.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до 14 червня 2026 року у ПриватБанку діятимуть спеціальні правила на сервіс "Оплата частинами". Умови для безвідсоткової купівлі товарів на виплат значно розширили на деякі товари. Для цього необхідно лише підтвердити участь в акції, здійснивши купівлю товару в обраному магазині-партнері.