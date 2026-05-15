Клиентка ПриватБанка проиграла суд по возврату 190 000 грн, которые случайно перевела другой женщине: детали

Иногда случается так, что из-за спешки или невнимательности вы отправляете деньги на чужую банковскую карту. Например, недавно суд рассматривал дело клиентки ПриватБанка, которая перевела почти 200 000 гривен незнакомой женщине. Эти деньги, как подчеркивала истица, были отправлены ответчице по ошибке.

Соответствующее решение принял Васильковский районный суд в Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Как это произошло

Известно, что истица 20 февраля 2024 года пришла в одно из отделений ПриватБанка в Ужгороде. Там она перевела на банковскую карточку сначала 150 000 гривен, а затем еще 40 200 гривен.

В суде она объяснила, что деньги перевела не на ту карточку, поэтому позвонила человеку, которому ошибочно перевела почти 200 000 гривен, но трубку никто не взял. Тогда она позвонила в колл-центр ПриватБанка, где ей ответили, что пока получатель не согласится — вернуть деньги невозможно. Поэтому женщина обратилась в суд.

Что решил суд

Васильковский районный суд вынес заочное решение, в котором не удовлетворил требования истицы. Свою позицию судья аргументировал тем, шо:

От истицы были получены различные номера банковских карточек, но у нее не было документа, который бы подтверждал, что счетом, на который "ушли" деньги, владеет именно ответчица. Как истица, так и ее адвокат не подавали ходатайство об истребовании у банка информации о владельце счета.

К тому же суд отметил, что две транзакции произошли с разницей в несколько часов через банковскую кассу. Деньги были отправлены на реквизиты предоставленные самой истицей. Поэтому суд усомнился, что перевод был выполнен по ошибке.

Что еще стоит знать

Напомним, что если вы неожиданно получили деньги на свою банковскую карту — это может быть делом рук мошенников. Они часто прибегают к схеме, когда якобы случайно отправляют сумму на банковскую карту, а потом звонят и просят вернуть деньги.

Но не спешите реагировать на эту просьбу. Снимать наличные тоже не лучший вариант, ведь потом вас могут обвинить в краже. Едва ли не единственное правильное решение — сообщить в банк об ошибочном денежном переводе. Это поможет выяснить легитимность отправителя, идентифицировать его личность.

Как писали Новини.LIVE, ПриватБанк блокирует счета военных, наравне с гражданскими клиентами. Все из-за финансового мониторинга. Например, банк может блокировать средства, если был указан меньший денежный оборот, чем поступает на счет.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк позволяет забрать остаток со счета, если договор с клиентом был расторгнут. Чтобы выполнить эту операцию, у клиента есть 30 дней. Чтобы получить деньги, нужно прийти в отделение и написать заявление.