ПриватБанк припинив співпрацю: що буде з грошима на рахунку

Чоловік біля відділення ПриватБанку, банківська картка.

У державному ПриватБанку регулярно перевіряють рахунки клієнтів. Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого власника рахунку. У разі підозрілих операцій банк може тільки заблокувати картку, а й відмовитися від співпраці з клієнтом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, з яких причин ПриватБанк може розірвати договір про співпрацю та що робити, якщо на рахунку були гроші.

Фінансовий моніторинг у ПриватБанку

За Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк може заблокувати рахунки й розірвати співпрацю за декількома підставами. Відповідні умови прописані у частині 1 статті 15 вказаного вище закону. Найчастіша причина, через яку банк вдається до таких жорстких заходів — є підозрілі платежі.

Щоправда, щоб перевірити свої підозри, банк спочатку звертається до клієнта, аби той надав відповідні документи про свої доходи. Якщо їх не надати — банк може вирішити, що продовжувати співпрацю недоцільно.

Як забрати гроші з рахунку ПриватБанка

На сайті ПриватБанку вказується, що клієнту надається 30 днів після розірвання договору для того, щоб забрати залишок грошей з рахунку. Для цього клієнт:

приходить у будь-яке відділення ПриватБанку;

надає рахунок з іншого банку, на який можна переказати залишок із заблокованої картки.

пише заяву про переказ коштів.

Зразок заяви надають у відділенні банку. Крім самої заяви, знадобляться:

реквізити рахунку відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Якщо клієнт не виконає цю процедуру впродовж 30 днів, тоді ПриватБанк оновить порядок обліку коштів за рахунком: залишок перейде на окремий аналітичний балансовий рахунок з обліку заборгованості за недіючими рахунками. Гроші будуть повернуті власнику за першою вимогою.

