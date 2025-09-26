Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 — кому не призначать автоматично та як діяти

Квитанції для сплати комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) звернувся до громадян із закликом подати окремі заяви з документами на перепризначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026. Автоматичне надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг торкнеться не всіх.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з управлінь ПФУ.

Новий "субсидійний" період в Україні

За інформацією фонду, перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі відбулося виключно для тих домогосподарств, хто вже отримував субсидії та тих, кому на літній сезон призначили "нульову" субсидію. Тож таким категоріям субсидіантів звертатись до органів Фонду немає потреби.

В обов'язковому порядку звернутися до ПФУ для призначення субсидії на холодний сезон необхідно у кількох випадках. А саме:

якщо призначення субсидії відбувається вперше;

якщо у призначенні субсидії на літній період було відмовлено через борги, відсутність доходів;

якщо відбулися зміни у складі домогосподарства зареєстрованих осіб, зміни соцстану.

Також особисто за певних умов необхідно звернутися тим, хто мав окремо подавати заяву та декларацію на неопалювальний сезон:

особам, які зареєстровані, проте не мешкають за адресою домогосподарства чи навпаки;

внутрішнім переселенцям, які отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації;

громадянам, які орендують житло, за яке сплачують комунальні послуги.

"Зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням субсидії протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Пенсійного фонду особисто, поштою або в електронній формі. Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад", — пояснили у ПФУ.

Терміни подання заяви на призначення субсидії

За даними фонду, субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону.

Якщо громадяни подадуть заяву протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то допомогу призначать з його початку, проте не раніше дня виникнення права на її отримання.

Під час розрахунку субсидії до середньомісячного сукупного доходу будуть враховувати доходи за перший та другий квартали поточного року, а доходи людей похилого віку — у вигляді пенсій за серпень.

Раніше ми писали, що, Кабінет міністрів заборонив в Україні відключення світла та газу боржникам під час опалювального періоду. Проте йдеться тільки про тих, хто мешкає на прифронтових територіях.

Також ми розповідали, що деяким споживачам надійде третя квитанція за послугу з техобслуговування газових мереж будинків. Вартість у різних містах та будинках може суттєво різнитися.