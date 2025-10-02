Видео
Главная Финансы Субсидии на зиму — от клиентов требуют важную справку

Субсидии на зиму — от клиентов требуют важную справку

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 08:50
Субсидии на холодный сезон — какую дополнительную справку требуют от клиентов и как получить
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Перед новым отопительным сезоном 2025-2026 от украинских потребителей природного газа могут потребовать предоставить справку о состоянии счета с подтверждением отсутствия задолженности за газоснабжение. В компании "Нафтогаз Украины" рассказали, когда необходим такой документ, и дали инструкцию, как его можно получить.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Почему от клиентов могут требовать справку, что нет долгов за газ

В компании объяснили, что речь идет о документе, где подтвержден факт отсутствия просроченной задолженности у клиента перед нынешним поставщиком за потребленный природный газ.

В частности, осенью справку об отсутствии долга за газ могут спросить от граждан при оформлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги на новый отопительный сезон. Пенсионный фонд просит некоторых граждан обращаться с повторным заявлением и рядом документов, чтобы оформить помощь в оплате коммуналки. В праве на субсидии могут отказать, если будут иметь долги.

В частности, такой документ граждане могут получить в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Это позволит сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.

Правила получения информации об отсутствии долга

В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам, которые хотят оформить субсидию, а необходима справка об отсутствии долгов. Это можно сделать разными способами:

  • через личный кабинет;
  • через чат-боты в Viber и Telegram;
  • через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay, City24.

Дистанционный процесс получения справки прост при наличии доступа к интернету. Для этого нужно:

  • войти в личный кабинет на сайте;
  • в разделе "Онлайн-услуги" выбрать пункт "Справка о состоянии счета";
  • выбрать "Сформировать";
  • загрузить документ.

Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины", предоставив паспорт/ID-карту, номер ЭИС-кода/лицевого счета.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе посоветовали клиентам перейти на современный способ оплаты за газ. Речь идет о цифровом варианте, который всегда будет под рукой.

Также мы рассказывали, что клиентам Нафтогаз может вернуть средства на лицевые счета из-за переплаты/ошибочно присланные суммы. Для этого предоставили специальную инструкцию.

субсидии Нафтогаз деньги долги газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
