Субсидии на холодный сезон — какую дополнительную справку требуют от клиентов и как получить

Перед новым отопительным сезоном 2025-2026 от украинских потребителей природного газа могут потребовать предоставить справку о состоянии счета с подтверждением отсутствия задолженности за газоснабжение. В компании "Нафтогаз Украины" рассказали, когда необходим такой документ, и дали инструкцию, как его можно получить.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза в социальной сети Facebook.

Почему от клиентов могут требовать справку, что нет долгов за газ

В компании объяснили, что речь идет о документе, где подтвержден факт отсутствия просроченной задолженности у клиента перед нынешним поставщиком за потребленный природный газ.

В частности, осенью справку об отсутствии долга за газ могут спросить от граждан при оформлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги на новый отопительный сезон. Пенсионный фонд просит некоторых граждан обращаться с повторным заявлением и рядом документов, чтобы оформить помощь в оплате коммуналки. В праве на субсидии могут отказать, если будут иметь долги.

В частности, такой документ граждане могут получить в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Это позволит сэкономить время и избежать необходимости личного обращения в отделения.

Правила получения информации об отсутствии долга

В компании предоставили пошаговую инструкцию клиентам, которые хотят оформить субсидию, а необходима справка об отсутствии долгов. Это можно сделать разными способами:

через личный кабинет;

через чат-боты в Viber и Telegram;

через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay, City24.

Дистанционный процесс получения справки прост при наличии доступа к интернету. Для этого нужно:

войти в личный кабинет на сайте;

в разделе "Онлайн-услуги" выбрать пункт "Справка о состоянии счета";

выбрать "Сформировать";

загрузить документ.

Также можно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины", предоставив паспорт/ID-карту, номер ЭИС-кода/лицевого счета.

