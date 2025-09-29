Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Рахунки за газ у жовтні — що варто знати клієнтам Нафтогазу

Рахунки за газ у жовтні — що варто знати клієнтам Нафтогазу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:50
У Нафтогазі звернулись до клієнтів щодо рахунків — що необхідно знати
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

До контакт-центру газопостачальної компанії "Нафтогаз України" щомісяця надходять численні звернення від клієнтів, які в основному стосуються стану рахунку для оплати. Для того щоб не чекати консультацію "на лінії", можна отримати відповідну інформацію іншим доступним способом, що суттєво спростить життя.
 
Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України" у Faebook. 

Як легко отримати інформацію про рахунок від Нафтогазу

Як зазначають у компанії, операторам контакт-центру доводиться опрацьовувати численні звернення від клієнтів. За один місяць може надходити кілька мільйонів дзвінків. При цьому клієнтам потрібно витрачати певний час на очікування з'єднання з оператором на лінії. Тоді як можна отримати інформацію про рахунок через інтернет цілодобово та у будь-який день без зайвої витрати часу.

Реклама
Читайте також:

Така можливість доступна на сайті та чатботах:

Клієнти можуть переглянути всю історію розрахунків і споживання природного газу на інтернет-ресурсах. Там доступні:

  • рахунок та можливість миттєвої оплати;
  • акти звірки;
  • довідки про стан рахунку;
  • довідки для оформлення пільг/субсидій.
Нафтогаз
Інструкція. Джерело: Нафтогаз

Як створити особистий кабінет

Для того щоб почати користуватися онлайн-сервісами ГК "Нафтогаз України", необхідно виконати кілька кроків за інструкцією:

  • зайти на сторінку, обрати у правому верхньому кутку пункт "Особистий кабінет", натиснути "Зареєструватися";
  • ввести номер особового рахунку (дев'ятизначний номер, вказаний у паперовій платіжці) і перші три літери прізвища;
  • обрати зручний спосіб реєстрації — за номером телефону, через Google, Facebook чи е-пошту;
  • створити пароль з не менш ніж восьми символів (має містити великі, малі латинські літери та цифри (зокрема, Naftogas22);
  • додатково верифікуватись за мобільним номером телефону.

Завдяки особистому кабінету громадяни більше не будуть гаяти час в чергах, користуючись онлайн-сервісами.

Раніше ми писали, що українці можуть змінити постачальника газу онлайн. Зокрема, для цього достатньо лише подати заявку на сайті "Приват24"

Також ми розповідали, що Нафтогаз може повернути переплачені чи помилково відправлені гроші. У компанії розповіли, як правильно подати заявку та які необхідні документи. 

комунальні послуги Нафтогаз гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації