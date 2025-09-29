У Нафтогазі звернулись до клієнтів щодо рахунків — що необхідно знати

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

До контакт-центру газопостачальної компанії "Нафтогаз України" щомісяця надходять численні звернення від клієнтів, які в основному стосуються стану рахунку для оплати. Для того щоб не чекати консультацію "на лінії", можна отримати відповідну інформацію іншим доступним способом, що суттєво спростить життя.



Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України" у Faebook.

Як легко отримати інформацію про рахунок від Нафтогазу

Як зазначають у компанії, операторам контакт-центру доводиться опрацьовувати численні звернення від клієнтів. За один місяць може надходити кілька мільйонів дзвінків. При цьому клієнтам потрібно витрачати певний час на очікування з'єднання з оператором на лінії. Тоді як можна отримати інформацію про рахунок через інтернет цілодобово та у будь-який день без зайвої витрати часу.

Така можливість доступна на сайті та чатботах:

у Вайбері;

у Телеграмі;

у Facebook.

Клієнти можуть переглянути всю історію розрахунків і споживання природного газу на інтернет-ресурсах. Там доступні:

рахунок та можливість миттєвої оплати;

акти звірки;

довідки про стан рахунку;

довідки для оформлення пільг/субсидій.

Інструкція. Джерело: Нафтогаз

Як створити особистий кабінет

Для того щоб почати користуватися онлайн-сервісами ГК "Нафтогаз України", необхідно виконати кілька кроків за інструкцією:

зайти на сторінку, обрати у правому верхньому кутку пункт "Особистий кабінет", натиснути "Зареєструватися";

ввести номер особового рахунку (дев'ятизначний номер, вказаний у паперовій платіжці) і перші три літери прізвища;

обрати зручний спосіб реєстрації — за номером телефону, через Google, Facebook чи е-пошту;

створити пароль з не менш ніж восьми символів (має містити великі, малі латинські літери та цифри (зокрема, Naftogas22);

додатково верифікуватись за мобільним номером телефону.

Завдяки особистому кабінету громадяни більше не будуть гаяти час в чергах, користуючись онлайн-сервісами.

