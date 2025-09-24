Нафтогаз нарахує переплачені гроші за газ — куди звертатися та необхідні документи

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть отримати переплачені чи помилково відправлені кошти за послугу з газопостачання. Для цього необхідно самостійно написати заяву та зібрати повний пакет документів, адже автоматичне повернення не передбачене.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби компанії.

Право на повернення переплачених коштів за газ

Як зазначають у Нафтогазі, у компанії передбачена процедура повернення коштів на особові рахунки через переплату чи помилково надіслані суми. Вона має свої правила та можлива для реалізації виключно за певних умов.

Для споживачів блакитного палива створили спеціальну інструкцію, що дає змогу повернути кошти.

Нарахування помилково відправлених коштів на рахунки можливе тільки за відповідності затверджених вимог. Так, якщо відбулася помилкова оплата чи сума виявилась більшою, ніж потрібно, кошти не повернуться автоматично. Це відбувається з ініціативи клієнта, якщо сам спеціально звернеться із відповідною заявою та повним пакетом документів до представників компанії.

Які потрібні документи на повернення коштів та куди звертатися

За даними компанії, шанс на повернення грошей через неправильну оплату рахунків є лише у тих, хто подасть заяву на повернення на ім'я компанії та надасть додатково детальний опис ситуації, буде чітко вказана дата та поставлений підпис споживача.

Кошти можуть не повернути, якщо надійде неповний список документів. Громадяни мають подати:

паспорт та ідентифікаційний код (копії);

платіжний документ щодо оплати (йдеться про квитанції, чеки чи виписки з банку).

Якщо гроші повертатимуться на карту, то необхідно додатково надати довідку з банківськими реквізитами, якщо потрібне перенесення коштів з одного особового рахунку на інший, то також треба зазначити у заяві два особові рахунки та суму.

Окрім того, потрібно вказати номер телефону клієнта та адресу його електронної пошти.

Заяву разом з документами громадяни можуть надіслати:

онлайн на е-пошту Нафтогазу: client@gas.ua;

на поштову адресу: ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна", м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А.

