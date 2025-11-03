Жилищные субсидии — кому из пенсионеров пересмотрят суммы выплат на зиму

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре для некоторых граждан состоится перерасчет назначенных жилищных субсидий по личному обращению. В то же время, части могут отказать или отменить помощь, а новым пенсионерам должны пересмотреть размер субсидии, учитывая другой уровень дохода.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Кому пересмотрят размер субсидии на зиму

По данным фонда, осенью перерасчет субсидий на холодный период состоялся без личного обращения для большинства граждан, однако некоторым необходимо повторно подать документы и заявление. Это предусмотрено в следующих случаях:

Если произошло изменение состава семьи или в случае переезда в другой регион. В таком случае гражданин обязан в течение месяца проинформировать об этом ПФУ и подать заявление и декларацию повторно. Если произошли изменения обстоятельств, предусматривающих влияние на размер или права на субсидию (изменение соцстатуса, перечень получаемых коммунальных услуг, покупка товаров или оплата услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн).

Также с отдельным заявлением на перерасчет субсидии могут обратиться и другие граждане. В частности, если человек стал пенсионером или перестал работать, и доход стал равен размеру пенсии. ПФУ обязан осуществить пересмотр, учитывая актуальный доход.

Подавать необходимые документы на назначение помощи можно различными способами. В частности, это можно сделать:

через сервисный центр Пенсионного фонда/отправка по почте;

через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

через портал е-услуг/приложение ПФУ;

через портал государственных услуг "Дія";

через уполномоченных должностных лиц территориальных громад.

Кто может потерять жилищную субсидию

Также в этом году ряд граждан может потерять ранее назначенную субсидию. Это может произойти в случае:

если граждане, которым была назначена субсидия, не платили соответствующую часть коммунальных услуг, кроме ситуаций, связанных с задержкой выплат зарплат, пенсий и т.д., что подтверждают соответствующие документы, — с месяца, когда поступила информация о неуплате;

в случае представления гражданами недостоверных данных о доходах и имущественного положения, повлиявших на право на субсидию и ее размер, из-за чего произошло чрезмерное перечисление суммы субсидии, — с месяца, когда обнаружили нарушение;

если гражданин переехал в другую местность, — с месяца, следующего за месяцем, когда произошли изменения;

в случае приобретения права собственности на жилье другим лицом, которое не было зарегистрировано на первое число месяца, когда была назначена субсидия, — с месяца, следующего за месяцем, когда произошли изменения;

на основе заявления уполномоченного лица, на которое открыт лицевой счет, — с месяца, следующего за месяцем его подачи.

В случае прекращения начисления субсидии гражданин имеет право на ее оформление на следующий период на основе представления документов, где подтверждается погашение долгов, возникших за время получения субсидии.

Сумма помощи на коммуналку, перечисленной излишне из-за представления документов с недостоверной информацией или неуведомления о праве собственности на жилье другим лицом, которое не было в нем зарегистрировано, должна вернуться обратно в ПФУ.

Напомним, Нафтогаз призвал клиентов вовремя передавать показания с приборов учета объема потребления газа. Соответствующее требование поможет получить корректные цифры в платежках.

Также мы писали, что осенью в трех украинских областях граждане смогут получить зимнюю денежную помощь. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов из-за оплаты коммунальных услуг.