Жилищные субсидии на зиму — до какого числа и кому необходимо подать заявление в ПФУ

С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит расчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов. Известно, кому будут начислять, куда обращаться и до какого числа, а также, какие необходимы документы для получения помощи от государства.

Кому нужно обратиться за назначением жилищных субсидий

Большинству граждан переназначат помощь на оплату коммунальных услуг на зиму автоматически, в частности тем, у кого размер субсидии в летний период составлял 0 грн, а некоторым необходимо будет отдельно обратиться в Пенсионный фонд. Речь идет о тех, кто впервые планирует получить субсидию.

Также в ПФУ должны обратиться те, кто имел субсидию, однако по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе домохозяйства, в перечне коммунальных услуг.

Кроме того, написать заявление на помощь могут граждане, которым субсидию перед этим не назначили из-за долгов, а сейчас их или погасили, оформили договор реструктуризации, или обжаловали в суде.

ПФУ рассчитает жилищную субсидию, учитывая продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

При определении размера помощи на отопительный сезон будут учитывать доходы за первый и второй кварталы 2025 года. Если речь идет о доходах в виде пенсии, то их учтут в размере начисленных выплат за август этого года.

Какие необходимы документы, когда и как подавать

Для оформления субсидии граждане должны подать заявление, декларацию и, в зависимости от обстоятельств, следующие документы:

договор аренды жилья (если речь идет о проживании в арендованном жилье);

договор о реструктуризации долга (при наличии задолженности);

справка внутренне перемещенного лица (в случае обращения за субсидией по адресу фактического проживания).

Подавать документы на субсидию можно, выбрав один из следующих способов:

лично через сервисный центр Пенсионного фонда;

через почту в адрес тероргана фонда;

дистанционно на портале е-услуг ПФУ или приложение "Пенсионный фонд".

Также документы принимают уполномоченные должностные лица тергромад, центры предоставления админуслуг и через госпортал "Дія".

Если граждане подадут документы с 1 октября по 30 ноября, то субсидию назначат с начала отопительного периода, если позже — с месяца, когда было обращение.

