Жилищные субсидии на зиму — до какого числа и кому необходимо подать заявление в ПФУ

Субсидии на зиму — почему советуют обратиться в ПФУ до 30 ноября
С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит расчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов. Известно, кому будут начислять, куда обращаться и до какого числа, а также, какие необходимы документы для получения помощи от государства.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Кому нужно обратиться за назначением жилищных субсидий
Большинству граждан переназначат помощь на оплату коммунальных услуг на зиму автоматически, в частности тем, у кого размер субсидии в летний период составлял 0 грн, а некоторым необходимо будет отдельно обратиться в Пенсионный фонд. Речь идет о тех, кто впервые планирует получить субсидию.
Также в ПФУ должны обратиться те, кто имел субсидию, однако по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе домохозяйства, в перечне коммунальных услуг.
Кроме того, написать заявление на помощь могут граждане, которым субсидию перед этим не назначили из-за долгов, а сейчас их или погасили, оформили договор реструктуризации, или обжаловали в суде.
ПФУ рассчитает жилищную субсидию, учитывая продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.
При определении размера помощи на отопительный сезон будут учитывать доходы за первый и второй кварталы 2025 года. Если речь идет о доходах в виде пенсии, то их учтут в размере начисленных выплат за август этого года.
Какие необходимы документы, когда и как подавать
Для оформления субсидии граждане должны подать заявление, декларацию и, в зависимости от обстоятельств, следующие документы:
- договор аренды жилья (если речь идет о проживании в арендованном жилье);
- договор о реструктуризации долга (при наличии задолженности);
- справка внутренне перемещенного лица (в случае обращения за субсидией по адресу фактического проживания).
Подавать документы на субсидию можно, выбрав один из следующих способов:
- лично через сервисный центр Пенсионного фонда;
- через почту в адрес тероргана фонда;
- дистанционно на портале е-услуг ПФУ или приложение "Пенсионный фонд".
Также документы принимают уполномоченные должностные лица тергромад, центры предоставления админуслуг и через госпортал "Дія".
Если граждане подадут документы с 1 октября по 30 ноября, то субсидию назначат с начала отопительного периода, если позже — с месяца, когда было обращение.
