Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии на зиму — почему советуют обратиться в ПФУ до 30 ноября

Субсидии на зиму — почему советуют обратиться в ПФУ до 30 ноября

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:50
Жилищные субсидии на зиму — до какого числа и кому необходимо подать заявление в ПФУ
Деньги и квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

С октября 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит расчет жилищных субсидий для домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов. Известно, кому будут начислять, куда обращаться и до какого числа, а также, какие необходимы документы для получения помощи от государства.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Кому нужно обратиться за назначением жилищных субсидий

Большинству граждан переназначат помощь на оплату коммунальных услуг на зиму автоматически, в частности тем, у кого размер субсидии в летний период составлял 0 грн, а некоторым необходимо будет отдельно обратиться в Пенсионный фонд. Речь идет о тех, кто впервые планирует получить субсидию.

Также в ПФУ должны обратиться те, кто имел субсидию, однако по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе домохозяйства, в перечне коммунальных услуг.

Кроме того, написать заявление на помощь могут граждане, которым субсидию перед этим не назначили из-за долгов, а сейчас их или погасили, оформили договор реструктуризации, или обжаловали в суде.

ПФУ рассчитает жилищную субсидию, учитывая продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

При определении размера помощи на отопительный сезон будут учитывать доходы за первый и второй кварталы 2025 года. Если речь идет о доходах в виде пенсии, то их учтут в размере начисленных выплат за август этого года.

Какие необходимы документы, когда и как подавать

Для оформления субсидии граждане должны подать заявление, декларацию и, в зависимости от обстоятельств, следующие документы:

  • договор аренды жилья (если речь идет о проживании в арендованном жилье);
  • договор о реструктуризации долга (при наличии задолженности);
  • справка внутренне перемещенного лица (в случае обращения за субсидией по адресу фактического проживания).

Подавать документы на субсидию можно, выбрав один из следующих способов:

  • лично через сервисный центр Пенсионного фонда;
  • через почту в адрес тероргана фонда;
  • дистанционно на портале е-услуг ПФУ или приложение "Пенсионный фонд".

Также документы принимают уполномоченные должностные лица тергромад, центры предоставления админуслуг и через госпортал "Дія".

Если граждане подадут документы с 1 октября по 30 ноября, то субсидию назначат с начала отопительного периода, если позже — с месяца, когда было обращение.

Ранее мы писали, когда могут предоставлять льготы на коммунальные услуги в случае временного изменения адреса проживания. Для этого нужно соблюдать определенные условия.

Также мы рассказывали о том, при каких условиях можно оформить помощь на оплату коммунальных услуг при наличии задолженности. Такой категории тоже могут назначить субсидию.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ ПФУ услуги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации