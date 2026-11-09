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Главная Финансы Субсидии на отопительный сезон: кому нужно подать заявки до 30 ноября

Субсидии на отопительный сезон: кому нужно подать заявки до 30 ноября

Ua ru
9 ноября 2026 08:50
Жилищные субсидии на весь отопительный сезон: кому следует обратиться в ПФУ до 30 ноября Новини.LIVE
Коммунальные счета и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали граждан как можно скорее подать заявление на оформление жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Чтобы получить субсидию на весь отопительный сезон 2026–2027 годов, необходимо сделать это до конца ноября.

О том, кто имеет право на помощь и какие документы необходимы, рассказывают Новини.LIVE.

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До какого числа необходимо подать заявление в ПФУ

Как отмечают в Пенсионном фонде, для того чтобы субсидия начала поступать с начала отопительного сезона, обратиться за ней необходимо до 30 ноября включительно. После этой даты субсидию назначат с месяца обращения, а потому можно потерять часть помощи.

Также в ПФУ отметили, что важно понимать разницу между периодом назначения субсидии и нормативным периодом, который учитывается при расчете расходов на отопление. Субсидия на отопительный сезон назначается на период с 1 октября этого года по 30 апреля 2027 года. В то время как расходы на услуги, связанные с отоплением, рассчитываются с учетом нормативной продолжительности отопительного периода — с 16 октября по 15 апреля 2027 года включительно.

Поэтому при расчете субсидии за октябрь учитывается 16 дней отопительного периода, а за апрель — 15 дней. Такой подход применяется независимо от фактического времени начала или окончания подачи тепла.

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Кто должен подавать новое заявление на субсидию

По информации ПФУ, для большинства граждан, которые ранее получали жилищную субсидию и у которых не изменились обстоятельства, ее переназначат автоматически.

В то же время некоторым домохозяйствам необходимо подать отдельное заявление на назначение субсидии. Речь идет о следующих ситуациях:

  1. Оформление субсидии происходит впервые.
  2. Ранее было отказано в назначении субсидии, однако обстоятельства изменились.
  3. Изменился состав домохозяйства, социальный статус членов или перечень коммунальных услуг.
  4. Семья арендует жилье — необходимо повторно обратиться в ПФУ.
  5. Число зарегистрированных граждан, фактически проживающих в доме, меньше числа зарегистрированных.
  6. Заявители являются внутренне перемещенными лицами и сменили место жительства.
  7. Семья хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа или печного бытового топлива.

Как можно оформить жилищную субсидию

В частности, оформить жилищную субсидию граждане могут онлайн через "Дію". Для этого необходимо:

  • Перейти на портал "Дія",
  • Зайти в раздел "Услуги",
  • Перейти в раздел "Пенсии, льготы и помощь",
  • Выбрать пункт "Заявление на субсидию".

Также это можно сделать другими способами:

  • В сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
  • В центре предоставления административных услуг г. Киева.
  • Через уполномоченных должностных лиц территориальной громады.
  • По почте в территориальный орган Пенсионного фонда.
  • Через приложение/портал электронных услуг ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут подать заявку на оформление льгот по оплате коммунальных услуг дистанционно. В ПФУ пояснили, что в первую очередь граждане должны подготовить качественные отсканированные копии оригинальных документов и пройти авторизацию в системе с помощью квалифицированной электронной подписи.

Еще Новини.LIVE писали о том, что льготникам грозит потеря пособия в случае смены адреса проживания. Для того чтобы сохранить помощь, необходимо предоставить дополнительные документы. В частности, граждане могут предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц. Также можно подать договор аренды жилья.

выплаты ПФУ деньги помощь субсидии
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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