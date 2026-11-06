Жінка тримає гроші на тлі комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни подати заявку на призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть дистанційно, скориставшись офіційним порталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Для офіційного оформлення та подальшого опрацювання запиту необхідно підготувати якісні скановані копії оригінальних документів і авторизуватися в системі за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП).

Про те, як подати заявку через портал ПФУ, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що варто знати про пільги на комуналку листопаді

Як зазначають у Пенсійному фонді, у 2026 році пільги на оплату комунальних послуг надаються з урахуванням доходів. Їх можуть отримати тільки ті пільговики, середньомісячний загальний дохід родини яких в розрахунку на одну особу не перевищить 4 660 грн.

У разі перевищення цієї суми пільгу не нададуть. За таких умов можна буде скористатися житловою субсидією.

Не враховують доходи під час призначення пільги на оплату комунальних послуг для таких категорій українців:

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Учасників бойових дій;

Осіб з інвалідністю внаслідок війни;

Членів родин загиблих захисників України.

Хто має право на пільги на послуги ЖКГ

Право на пільги з оплати комунальних послуг надане певним категоріям громадян залежно від статусу або розміру доходів. Розмір пільги може становити від 25% до 100% знижки на оплату послуг. Вони передбачені:

Громадянам з інвалідністю через війну (100% знижка за нормативами);

Учасникам бойових дій (75% знижка на комунпослуги);

Учасникам війни/членам родин загиблих захисників (50%);

Багатодітним родинам, дитбудинкам сімейного типу та прийомним сім'ям (50%);

Пенсіонерам окремих професій у сільській місцевості, зокрема педагогам, медикам, бібліотекарям, музейним працівникам (звільнені від оплати комунпослуг).

Як подати заявку на призначення пільги онлайн

Для подання заявки онлайн громадянин повинен підготувати скановані копії необхідних документів, виготовлені з їхніх оригіналів та дотриматись покрокової інструкції. Потрібні такі дії:

Зайти на портал Пенсійного фонду;

В особистому кабінеті знайти розділ "Комунікації з ПФУ;

Обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

Надати згоду на інформування та натиснути "Продовжити";

Обрати розділ, який необхідний для призначення пільги;

У розділі "Заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають на пільги ", заповнити всі необхідні дані;

Додати до заяви скан-копії документів;

Надати згоду на передачу/обробку персональних даних;

Натиснути "Сформувати заяву" (внизу онлайн-форми);

Перевірити дані та надіслати до Пенсійного фонду.

Також необхідно:

Зайти у розділ "Заява про надання пільг";

Внести реквізити документа, що посвідчує особу, категорію пільговика, вид допомоги, бажану дату призначення пільги);

Додати інформацію про комунальні послуги, дані про родину, інформацію про їхні доходи-витрати.

Надати згоду на передачу/обробку персональних даних;

Натиснути "Сформувати заяву";

Перевірити правильність заповнення сформованого документа;

Надіслати заяву до Пенсійного фонду.

Результат щодо рішення ПФУ з приводу призначення пільги можна буде побачити у власному кабінеті на порталі е-послуг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у разі зміни місця проживання пільговики можуть втратити допомогу. Щоб цього не сталося, вони повинні подбати про надання документів для збереження допомоги. Зокрема, це може бути довідка про взяття на облік внутрішнього переселенця.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пільговики, які одержують допомогу на оплату комунальних послуг, зобов'язані інформувати ПФУ про всі зміни. Зокрема, якщо змінився склад родини, перелік житлово-комунальних послуг, а також, якщо оновились персональні дані або документи.