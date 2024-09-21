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Оформлення субсидії онлайн — які ще послуги можна отримати через портал ПФУ

21 вересня 2024 11:53
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українці можуть оформлювати соцдопомогу онлайн — які ще сервіси доступні
Портал Пенсійного фонду України. Фото: ПФУ
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Незважаючи на війну, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) доступні сервіси, що дозволяють економити час і вирішувати важливі питання в онлайн-форматі.

Про це розповіли в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

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Вебпорталом можуть користуватися громадяни різних вікових категорій, починаючи з 18 років. Ознайомитися з переліком дистанційних послуг, що надає Пенсійний фонд, можна за посиланням.

Найбільш популярні сервіси вебпорталу:

  • Призначення та перерахунок пенсії — можливість подати заяву на призначення пенсії за віком, у зв'язку з втратою годувальника, по інвалідності або за вислугу років, а також на перерахунок пенсії для пенсіонерів.
  • Заява на житлову субсидію чи пільгу — сервіс для подання заяв на призначення та виплату житлових субсидій і пільг, а також для перевірки інформації про вже призначені субсидії та пільги.
  • Отримання електронних довідок з QR-кодом — довідки про стаж, заробітну плату, розмір пенсії тощо, які є аналогами паперових документів, підписаних представниками Пенсійного фонду України.
  • Переведення виплат з пошти на банк — зручний спосіб змінити спосіб отримання пенсії.
  • Доступ до електронної трудової книжки — можливість завантажити скан-копії трудової книжки через вебпортал.
  • Заява на страхову виплату — сервіс для подання різних типів заяв на страхову виплату.
  • Е-кабінет страхувальника — ресурс для юридичних та фізичних осіб-підприємців.
  • Подання заяв-розрахунків щодо сплати за листками непрацездатності — зручний інструмент для обліку виплат.
  • Електронний кабінет нотаріуса — платформа для нотаріусів.
  • Договір про добровільну сплату страхових внесків — для загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
  • Пенсійний калькулятор — інструмент для розрахунку майбутньої пенсії.

Для підприємств-управителів, об’єднань та виконавців комунальних послуг також створено електронний кабінет, який дозволяє отримувати відомості від Пенсійного фонду України про визначення тарифів і внесків на житлово-комунальні послуги, а також завантажувати дані про розміри цих тарифів і внесків.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в  Україні громадяни можуть дізнатися орієнтовний розмір своєї майбутньої пенсії навіть за кілька десятків років до досягнення пенсійного віку. Для цього на сайті Пенсійного фонду України доступний пенсійний калькулятор, який допомагає здійснити відповідний прорахунок. Він також допоможе виправити ситуацію у випадку, якщо розмір майбутньої пенсії занадто низький.

Ми також писали, що українські громадяни мають право на індивідуальний перерахунок пенсійної виплати. Це можна зробити дистанційно через портал державних послуг "Дія" заздалегідь підготувавши низку документів.

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