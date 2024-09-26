Субсидии на осень-зиму в Украине — кому необходимо подать документы

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии произведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Назначение субсидий в холодный период

Как отмечают в ПФУ, субсидию предоставляют гражданам из состава домохозяйства, если платят за услуги ЖКХ больше, чем установленный обязательный платеж. При этом домохозяйства могут получать пособие на разные виды услуг.

По правилам, субсидию на оплату коммунальных услуг и расходы на управление многоквартирным домом назначают с момента обращения гражданина до завершения отопительного сезона.

Помощь рассчитывают на два периода:

неотапливаемый сезон — в период с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон — в период с 1 октября по 30 апреля.

В автоматическом порядке субсидии на отопительный период дадут для всех, кому они были назначены на неотапливаемый период или составляли 0,00 грн. Таким гражданам не нужно обращаться за выплатой дополнительно.

Кто должен повторно обратиться за помощью

Подавать документы на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов нужно в следующих случаях:

если гражданин обращается за назначением субсидии впервые;

если в назначении пособия на холодный сезон было отказано из-за долга, отсутствия данных о доходе;

если граждане летом подали заявление на прекращение предоставления субсидии и пользовались льготой, а в холодный период снова желают получать субсидию;

при изменениях в составе зарегистрированных лиц или доходов.

Если украинцы обратятся за субсидией в период до 30 ноября, то ее назначат с октября.

Известно, что при расчете размера субсидии с начала отопительного сезона 2024-2025 годов будут учитывать доходы домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года. Если речь идет о пенсионерах, то доходы будут учитывать в размере пенсионной выплаты за август этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. На портале электронных услуг Пенсионного фонда доступны сервисы, позволяющие сэкономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.

Также мы писали, что в Украине хотят внедрить механизм лишения льгот на оплату коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди граждан.