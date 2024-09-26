Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Субсидии на отопительный период — кто без обращения потеряет помощь arrow

Субсидии на отопительный период — кто без обращения потеряет помощь

26 сентября 2024 08:52
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии на осень-зиму в Украине — кому необходимо подать документы
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии произведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Назначение субсидий в холодный период

Как отмечают в ПФУ, субсидию предоставляют гражданам из состава домохозяйства, если платят за услуги ЖКХ больше, чем установленный обязательный платеж. При этом домохозяйства могут получать пособие на разные виды услуг.

По правилам, субсидию на оплату коммунальных услуг и расходы на управление многоквартирным домом назначают с момента обращения гражданина до завершения отопительного сезона.

Помощь рассчитывают на два периода:

  • неотапливаемый сезон — в период с 1 мая по 30 сентября;
  • отопительный сезон — в период с 1 октября по 30 апреля.

В автоматическом порядке субсидии на отопительный период дадут для всех, кому они были назначены на неотапливаемый период или составляли 0,00 грн. Таким гражданам не нужно обращаться за выплатой дополнительно.

Кто должен повторно обратиться за помощью

Подавать документы на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов нужно в следующих случаях:

  • если гражданин обращается за назначением субсидии впервые;
  • если в назначении пособия на холодный сезон было отказано из-за долга, отсутствия данных о доходе;
  • если граждане летом подали заявление на прекращение предоставления субсидии и пользовались льготой, а в холодный период снова желают получать субсидию;
  • при изменениях в составе зарегистрированных лиц или доходов.

Если украинцы обратятся за субсидией в период до 30 ноября, то ее назначат с октября.

Известно, что при расчете размера субсидии с начала отопительного сезона 2024-2025 годов будут учитывать доходы домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года. Если речь идет о пенсионерах, то доходы будут учитывать в размере пенсионной выплаты за август этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. На портале электронных услуг Пенсионного фонда доступны сервисы, позволяющие сэкономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.

Также мы писали, что в Украине хотят внедрить механизм лишения льгот на оплату коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди граждан.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ финансовая помощь материальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:01 Шовковский назвал причину поражения Динамо — что будет с командой

08:55 Массовый мор рыбы в загрязненных реках Черниговщины — экологи оценили убытки

08:52 Субсидии на отопительный период — кто без обращения потеряет помощь

08:45 Нардеп сказал, при каком условии могут снизить мобилизационный возраст

08:44 Зеленский обсудил с генсеком ООН потребности Украины во время подготовки к зиме

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

08:37 Что значит, если вам приснились грибы — значение за разными сонниками

08:32 США объявили о новом пакете помощи на 375 млн долларов — что туда вошло

08:30 Жирона лишилась еще одного украинского футболиста

08:30 Отсрочка по уходу за болеющими родителями — без каких документов невозможна

08:26 Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании — что обсудили

09:01 Шовковский назвал причину поражения Динамо — что будет с командой

08:55 Массовый мор рыбы в загрязненных реках Черниговщины — экологи оценили убытки

08:52 Субсидии на отопительный период — кто без обращения потеряет помощь

08:45 Нардеп сказал, при каком условии могут снизить мобилизационный возраст

08:44 Зеленский обсудил с генсеком ООН потребности Украины во время подготовки к зиме

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

08:37 Что значит, если вам приснились грибы — значение за разными сонниками

08:32 США объявили о новом пакете помощи на 375 млн долларов — что туда вошло

08:30 Жирона лишилась еще одного украинского футболиста

08:30 Отсрочка по уходу за болеющими родителями — без каких документов невозможна

08:26 Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании — что обсудили

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

24 сентября 2024
Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке