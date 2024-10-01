Субсидії на холодний сезон — які зміни очікуються у жовтні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року більшості домогосподарств право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024/2025 продовжать автоматично, проте деяким громадянам необхідно подати нові заяви. Також у холодний період українці отримають більші суми допомоги.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Пенсійного фонду.

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Особливості надання субсидій у жовтні

Як правило, опалювальний сезон стартує у середині жовтня, тому розмір допомоги буде дещо більший у разі увімкнення опалення. Конкретна дата буде залежати від погодних умов та рішення місцевої влади.

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, більшості домогосподарствам субсидію продовжать в автоматичному режимі на холодний сезон, якщо було призначено "літню" субсидію, навіть якщо сума становила 0,00 грн. Тобто громадянам, які в літній сезон користувались житловою субсидією, додатково звертатися за переоформленням не потрібно.

Проте у низці випадків необхідно звертатися із заявою та документами до ПФУ на субсидію в жовтні. Йдеться про ситуації:

коли людина звертається за призначенням житлової субсидії вперше;

якщо сталися зміни у складі зареєстрованих осіб, у соціальному стані, в обсязі доходів;

якщо у субсидії на теплий період сезон було відмовлено через борги чи були відсутні доходи;

у разі призначення субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати заяву та коли призначать допомогу

У разі, якщо домогосподарство звернеться до Пенсійного фонду для отримання житлової субсидії у період до 30 листопада поточного року, йому призначать допомогу з жовтня 2024 року.

Заяви та декларації про доходи громадяни можуть подавати:

онлайн на порталі е-послуг ПФУ;

у мобільному застосунку Пенсійного фонду;

через портал держпослуг "Дія";

офлайн в установах ПФУ, ЦНАПах, та місцевих органах влади;

поштою на адресу ПФУ.

Для субсидії на опалювальний сезон 2024/2025 враховуватимуть доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали, а для пенсіонерів — за серпень поточного цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні люди похилого віку мають право на різні види пільг та безкоштовні послуги, покликані допомогти зменшити фінансовий тягар та забезпечити гідний рівень життя. Відомо, хто може отримати пільги на комунальні послуги у жовтні 2024 року.

Також ми писали, що фахівці з Міністерства соціальної політики розробили законопроєкт, покликаний суттєво скоротити витрати на фінансування пільг та субсидій на комунальні послуги. Це стане можливо завдяки позбавленню допомоги боржників.