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Субсидии на отопление — что изменится для украинцев в октябре

1 октября 2024 09:05
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии на холодный сезон – какие изменения ожидаются в октябре
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года большинству домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продлят автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.

Об этом говорится в материалах одного из управлений Пенсионного фонда.

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Особенности предоставления субсидий в октябре

Как правило, отопительный сезон стартует в середине октября, поэтому размер пособия будет несколько больше при включении отопления. Конкретная дата будет зависеть от погодных условий и решения местных властей.

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, большинству домохозяйств субсидию продлят в автоматическом режиме на холодный сезон, если была назначена "летняя" субсидия, даже если сумма составляла 0,00 грн. То есть, гражданам, которые в летний сезон пользовались жилищной субсидией, дополнительно обращаться за переоформлением не нужно.

Однако в ряде случаев необходимо обращаться с заявлением и документами в ПФУ на субсидию в октябре. Речь идет о ситуациях:

  • когда человек обращается за назначением жилищной субсидии впервые;
  • если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, в социальном положении, в объеме доходов;
  • если в субсидии на теплый период сезон было отказано из-за долгов или отсутствовали доходы;
  • при назначении субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать заявление и когда назначат помощь

В случае, если домохозяйство обратится в Пенсионный фонд для получения жилищной субсидии в период до 30 ноября текущего года, ему будет назначена помощь с октября 2024 года.

Заявления и декларации о доходах граждане могут подавать:

  • онлайн на портале е-услуг ПФУ;
  • в мобильном приложении Пенсионного фонда;
  • через портал госуслуг "Дія";
  • офлайн в учреждениях ПФУ, ЦПАУ и местных органах власти;
  • почтой на адрес ПФУ.

Для субсидии на отопительный сезон 2024/2025 будут учитываться доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы, а для пенсионеров за август текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пожилые люди имеют право на различные виды льгот и бесплатные услуги, призванные помочь уменьшить финансовое бремя и обеспечить достойный уровень жизни. Известно, кто может получить льготы на коммунальные услуги в октябре 2024 года.

Также мы писали, что специалисты Министерства социальной политики разработали законопроект, призванный существенно сократить расходы на финансирование льгот и субсидий на коммунальные услуги. Это станет возможным благодаря лишению помощи должников.

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