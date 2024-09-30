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Пільги для українських пенсіонерів — перелік безкоштовних послуг з 1 жовтня

30 вересня 2024 08:22
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги для пенсіонерів — де і які послуги можна отримати безкоштовно у жовтні
Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні люди похилого віку мають право на різні види пільг та безкоштовні послуги, покликані допомогти зменшити фінансовий тягар та забезпечити гідний рівень життя. Відомо, які послуги можна отримати безплатно у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє одне з управлінь Пенсійного фонду.

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Субсидії та пільги для пенсіонерів

Деяким пенсіонерам держава надає пільги на оплату комунальних послуг. Також можуть отримувати житлові субсидії. Розмір останніх залежить від доходу пенсіонера та вартості послуг.

Як повідомляють у ПФУ, українці можуть претендувати на субсидію, якщо витрати перевищують 15% від щомісячного обсягу доходу.

Пенсіонери можуть отримати 50% пільгу на комунальні послуги, якщо середньомісячний дохід не перевищує визначену податкову соціальну пільгу — 4,24 тис. гривень.

Для отримання 100% знижки пенсіонерам потрібно мати певну професію та продовжувати проживання в сільській місцевості після виходу на пенсію. Це можуть бути:

  • працівники музеїв;
  • співробітники бібліотек;
  • спеціалісти з захисту рослин;
  • працівники закладів освіти;
  • працівники державних/комунальних закладів культури, включно з освітніми установами у сфері культури;
  • працівники медичної/фармацевтичної галузі.

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Як зазначається на порталі Безоплатної правничої допомоги, пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Відповідна пільга діє на всі види наземного транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї, метро), окрім таксі. Також пенсіонери можуть скористатися пільгами на залізниці  (приміські маршрути). Для цього треба мати пенсійне посвідчення чи інший документ, де підтверджується право на пільгу.

Звільнення від сплати земельного податку

Пенсіонери, яким виплачують пенсію за віком, мають право не сплачувати земельний податок за умови дотримання певних обмежень щодо розміру ділянки. Йдеться про такі "ліміти":

  • за умови особистого ведення сільського господарства — до двох гектарів землі;
  • у разі будівництва та обслуговування житлового будинку/господарських споруд:
  • на сільській локації — до 0,25 га;
  • у селищах міського типу — до 0,15 га;
  • у містах — до 0,10 га.
  • у разі індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;
  • зведення індивідуальних гаражів — до 0,01 га;
  • для садівництва — до 0,12 га.

Безплатна юридична допомога

Окрім того, пенсіонери, у яких середньомісячний дохід не більший за два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб (4,72 тис. грн у 2024 році), мають право на всі види правової допомоги. Йдеться про тих, хто отримує пенсію за віком, вислугою років, інших підстав.

Це може бути безоплатна правова допомога, яка включає консультації, складання документів та представлення інтересів у суді. Відповідне питання регулює закон "Про безоплатну правову допомогу".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня відбудуться зміни для пенсіонерів, зокрема зростуть виплати. Підвищення отримають ті, хто має право на вікову надбавку або на грошову допомогу від ВПП ООН.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про гарантоване збільшення основного розміру пенсії на 54%. Це стане можливо у разі перенесення дати виходу на заслужений відпочинок на шість років (72 місяці).

комунальні послуги виплати пенсіонери пільги громадський транспорт

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