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Українці можуть масово втратити пільги на комуналку — що важливо знати

27 вересня 2024 08:40
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги на комуналку — українців почнуть масово позбавляти допомоги
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В уряді фахівці з Міністерства соціальної політики розробили законопроєкт, покликаний суттєво скоротити витрати на фінансування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Це стане можливо завдяки позбавленню допомоги боржників.

Відповідний проєкт закону розміщений для обговорення на сайті Федерації професійних спілок України.

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Йдеться про проєкт закону під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг" (2335).

Документ пропонує встановити обов’язок громадян-пільговиків щомісяця сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги.

"Умови надання пільг у разі несплати за житлово-комунальні послуги визначаються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України", — зазначається у проєкті.

Автори ініціативи у пояснювальній записці наголосили, що влада щороку закладає до державного бюджету близько 40 млрд гривень на покриття соціальної підтримки громадян в оплаті комунальних послуг, яку надають як житлові субсидії чи пільги. Лише у 2024 році призначено близько 17 млрд гривень на надання пільг та понад 30 млрд гривень — на субсидії. Пільги та субсидії надають тільки у готівковій формі через органи Пенсійного фонду.

З боку держави — зроблене все необхідне для підтримки українців, які не здатні повноцінно платити за комунальні послуги, натомість багато громадян недобросовісно ставляться до вимоги розрахунку за отримані послуги.

Так, за інформацією ПФУ, станом на кінець літа поточного року загальна сума заборгованості громадян, яким надають допомогу від держави на оплату комунальних послуг, сягнула 733 млн гривень.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що головною умовою призначення відповідної допомоги має стати відсутність боргу з оплати спожитих послуг ЖКГ чи наявність укладеного договору реструктуризації для його часткової оплати.

"Проєктом акта пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі несплати за житлово-комунальні послуги визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", — йдеться у документі.

 

пільги та субсидії
Проєкт закону. Джерело: ФПУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, з наближенням опалювального сезону питання тарифів на комунальні послуги стає актуальним для багатьох українців. Незважаючи на те, що в жовтні більшість тарифів залишаться без змін, проте очікуються певні коригування.

Також ми писали, що в Асоціації "Укрводоканалекологія" наголосили на необхідності підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вже зараз українські водоканали перебувають на межі виживання.

комунальні послуги ЖКГ фінансова допомога борги пільги грошова допомога

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