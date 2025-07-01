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Головна Фінанси Субсидії на літо — чому позбавили чи урізали допомогу

Субсидії на літо — чому позбавили чи урізали допомогу

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:06
Житлові субсидії — чому влітку частину громадян позбавили допомоги чи скоротили суми
Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чому громадянам почали нараховувати житлові субсидії в меншому розмірі чи взагалі позбавили допомоги. Там уточнили, чому змінюються суми під час неопалювального сезону.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ

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Причини нарахування меншого розміру субсидій

З питанням до Пенсійного фонду щодо меншого розміру допомоги на оплату житлово-комунальних послуг звертаються громадяни. Зазначається, що сума виплати змінилась з початку неопалювального сезону порівняно з попередніми місяцями.

У ПФУ пояснили, що житлову субсидію на оплату комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначають до дати завершення опалювального сезону і розраховують:

  • на період неопалювального сезону — з 1 травня по 30 вересня;
  • на період опалювального сезону — з 1 жовтня по 30 квітня.

Сума субсидії на літній період зменшується, адже в розрахунок не включають плату за опалення. Так, з жовтня по травень субсидія враховує вартість опалення, тоді як з травня по вересень відповідна складова відсутня. 

Окрім того, розмір житлової субсидії на теплий період визначають на основі доходів домогосподарства за попередній рік та пенсій за березень цього року. 

Зокрема, зростання доходів у вигляді більшого розміру пенсій у результаті індексації також могло вплинути на кінцевий розмір допомоги, адже нову суму враховують під час розрахунку в сукупний дохід домогосподарства. 

Кому відмовили у призначенні житлової субсидії 

Більшість громадян отримали субсидію на неопалювальний період в автоматичному режимі, а декому необхідно було писати нову заяву на призначення допомоги, з огляду на новий розмір доходів. У зв'язку з цим декому могли відмовити у призначенні субсидії.

Зокрема, допомогу не призначили за таких обставин:

  • якщо в когось з родини на депозитному рахунку є сума у 100 тис. грн; 
  • протягом 12 місяців до звернення було здійснено покупку на понад 50 тис. грн;
  • хтось із членів родини є власником транспорту, виготовленого менше ніж п'ять років тому (окрім мопеда та причепа), кілька одиниць транспорту, яким не менш ніж 15 років;
  • є протермінована заборгованість з оплати комунальних послуг у понад три місяці, а сума перевищує 680 грн;
  • якщо у членів родини, які досягли повноліття, відсутні доходи чи середньомісячний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що в Україні уніфікують підходи у моніторингу пільговиків на оплату комунальних послуг. Таким чином планують удосконалити надання держпідтримки.  

Раніше ми розповідали, що громадянам доступні пільги у 25% на оплату послуг. Зокрема, така знижка передбачена для однієї з вразливих категорій людей. 

комунальні послуги субсидії виплати ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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