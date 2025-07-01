Жилищные субсидии — почему летом часть граждан лишили помощи или сократили суммы

Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему гражданам начали начислять жилищные субсидии в меньшем размере или вообще лишили помощи. Там уточнили, почему меняются суммы во время неотапливаемого сезона.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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Причины начисления меньшего размера субсидий

С вопросом к Пенсионному фонду относительно меньшего размера помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг обращаются граждане. Отмечается, что сумма выплаты изменилась с начала неотопительного сезона по сравнению с предыдущими месяцами.

В ПФУ объяснили, что жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначают до даты завершения отопительного сезона и рассчитывают:

на период неотапливаемого сезона — с 1 мая по 30 сентября;

на период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля.

Сумма субсидии на летний период уменьшается, ведь в расчет не включают плату за отопление. Так, с октября по май субсидия учитывает стоимость отопления, тогда как с мая по сентябрь соответствующая составляющая отсутствует.

Кроме того, размер жилищной субсидии на теплый период определяют на основе доходов домохозяйства за предыдущий год и пенсий за март этого года.

В частности, рост доходов в виде большего размера пенсий в результате индексации также мог повлиять на конечный размер помощи, ведь новую сумму учитывают при расчете в совокупный доход домохозяйства.

Кому отказали в назначении жилищной субсидии

Большинство граждан получили субсидию на неотапливаемый период в автоматическом режиме, а некоторым необходимо было писать новое заявление на назначение помощи, учитывая размер доходов. В связи с этим некоторым могли отказать в назначении субсидии.

В частности, помощь не назначили при следующих обстоятельствах:

если у кого-то из семьи на депозитном счете есть сумма в 100 тыс. грн;

в течение 12 месяцев до обращения была совершена покупка на более чем 50 тыс. грн;

кто-то из членов семьи является владельцем транспорта, изготовленного менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа), несколько единиц транспорта, которым не менее 15 лет;

есть просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг в более чем три месяца, а сумма превышает 680 грн;

если у членов семьи, достигших совершеннолетия, отсутствуют доходы или среднемесячный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы.

Напомним, что в Украине унифицируют подходы в мониторинге льготников на оплату коммунальных услуг. Таким образом планируют усовершенствовать предоставление господдержки.

Ранее мы рассказывали, что гражданам доступны льготы в 25% на оплату услуг. В частности, такая скидка предусмотрена для одной из уязвимых категорий людей.