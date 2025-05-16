Субсидії на літо — як діяти, якщо немає необхідних документів

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, які необхідні документи для продовження субсидії на літній сезон, якщо в домогосподарстві зареєстровані особи, однак там не живуть. Таким громадянам не продовжать допомогу автоматично, тому необхідне окреме звернення.

Про це повідомляє одне з управлінь ПФУ.

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З травня в країні почався неопалювальний сезон і переважній більшості громадян, які до цього мали субсидію, перепризначили її автоматично на цей період. Проте частині українців для продовження нарахування допомоги необхідно додатково звернутися до ПФУ, подавши нову заяву та декларацію. Зокрема, йдеться про домогосподарства, де зареєстровано більше осіб, аніж насправді проживає.

У таких випадках необхідно додатково додати документи, де підтверджується факт непроживання осіб за місцем реєстрації. Це можуть бути:

довідки з місць роботи;

довідки з місць навчання;

документи про проходження служби;

довідки від управителя об’єднання, виконавця комунальних послуг;

довідки з медзакладів, де підтверджувалося б тривале лікування, зокрема, за межами країни;

документи, де підтверджується перебування особи у полоні;

судові рішення (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) про визнання факту, що особа безвісно відсутня (померла);

витяги з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як діяти, якщо необхідних документів немає

Якщо можливості надати підтверджуючі документи нема, що зареєстрована людина не мешкає за місцем реєстрації, то субсидію можуть призначити на основі акта обстеження матеріально-побутових умов родини.

"Людині надавати акт обстеження потреби немає — органи Пенсійного фонду України самостійно вживають заходів щодо отримання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та надсилають відповідний запит до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації", — уточнюють у ПФУ.

На час очікування акта розгляд заяви буде відкладений і питання призначення субсидії продовжиться тільки після його надходження (протягом 30 днів з дати подання).

Якщо громадянин подасть заяву уподовж травня-червня, то субсидію призначать з початку неопалювального періоду.

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