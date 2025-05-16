Субсидии на лето — как действовать, если нет необходимых документов

Деньги и коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, какие необходимы документы для продления субсидии на летний сезон, если в домохозяйстве зарегистрированы лица, однако там не живут. Таким гражданам не продлят помощь автоматически, поэтому необходимо отдельное обращение.

Об этом сообщает одно из управлений ПФУ.

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С мая в стране начался неотапливаемый сезон и подавляющему большинству граждан, которые до этого имели субсидию, переназначили ее автоматически на этот период. Однако части украинцев для продолжения начисления помощи необходимо дополнительно обратиться в ПФУ, подав новое заявление и декларацию. В частности, речь идет о домохозяйствах, где зарегистрировано больше лиц, чем на самом деле проживает.

В таких случаях необходимо дополнительно приложить документы, где подтверждается факт непроживания лиц по месту регистрации. Это могут быть:

справки с мест работы;

справки с мест учебы;

документы о прохождении службы;

справки от управляющего объединения, исполнителя коммунальных услуг;

справки из медучреждений, где подтверждалось бы длительное лечение, в частности, за пределами страны;

документы, где подтверждается пребывание лица в плену;

судебные решения (выписка из Единого реестра досудебных расследований) о признании факта, что лицо безвестно отсутствует (умерло);

выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как действовать, если необходимых документов нет

Если возможности предоставить подтверждающие документы нет, что зарегистрированный человек не проживает по месту регистрации, то субсидию могут назначить на основе акта обследования материально-бытовых условий семьи.

"Человеку предоставлять акт обследования необходимости нет — органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно принимают меры по получению акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица и направляют соответствующий запрос в исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации", — уточняют в ПФУ.

На время ожидания акта рассмотрение заявления будет отложено и вопрос назначения субсидии продолжится только после его поступления (в течение 30 дней с даты подачи).

Если гражданин подаст заявление в течение мая-июня, то субсидию назначат с начала неотопительного периода.

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