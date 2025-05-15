Нафтогаз нагадав клієнтам, як платити суттєво менше за газ

Людина тримає гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" нагадали клієнтам про варіант розрахунку за природний газ, що дасть змогу у підсумку платити менше. Йдеться про підключення до програми "Національний кешбек", що дозволить використати заощаджені на купівлі українських товарів кошти на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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В рамках програми "Національний кешбек" громадянам повертається на рахунки 10% від витрат за купівлю товарів чи послуг від українських виробників. Отриманий кешбек можна використати також на комунальні послуги.

Основними перевагами програми "Нацкешбек" є:

можливість економити до 3 тис. гривень щомісяця;

використовувати кошти на обов'язкові комунальні послуги;

прозора система нарахування та використання грошей;

підтримка українського виробництва.

"Зручно, швидко, ощадливо — саме так можна сплачувати за комунальні послуги, якщо користуватися програмою "Національний кешбек", — наголошують у компанії.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як оплатити комуналку нацкешбеком

Накопичений кешбек можна використати для оплати за спожитий газ через:

особистий кабінет;

чат-боти GASUA у Viber та у Telegram;

сайт gas.ua — навіть без реєстрації.

Раніше ми розповідали, що в Нафтогазі уточнили, як бути з помилковим перерахунком грошей за послугу. Існує спеціальна процедура, завдяки якій можна буде повернути кошти.

Також повідомлялося про пільги для багатодітних родин, які мають більш ніж троє дітей. Таким сім'ям надається 50% знижки на оплату комунпослуг.