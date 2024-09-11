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Субсидии на коммуналку — от кого ждут повторных заявлений в сентябре

11 сентября 2024 11:48
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — кому назначат помощь по повторному представлению заявлений в сентябре
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В сентябре 2024 года части украинцев необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Как объясняют в фонде, в сентябре гражданам в дальнейшем будут предоставлять жилищную субсидию как на неотапливаемый сезон, ведь сентябрь является его последним месяцем.

Для львиной доли граждан помощь назначат автоматически, если:

  • не изменилась информация об имущественном положении;
  • не было изменений в составе домохозяйства.

То есть, если гражданин уже получает субсидию, дополнительно обращаться в органы ПФУ не нужно. В то же время, некоторым категориям граждан право на субсидию в сентябре предоставят исключительно на основе обращения в фонд. Для этого необходимо будет предоставить:

  • заявление на субсидию;
  • декларацию о доходах/расходах.

В Пенсионный фонд должны обратиться, если:

  • заявитель арендует жилое помещение, за которое платит коммунальные услуги;
  • в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • число фактически проживающих меньше количества зарегистрированных;
  • домохозяйство хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива;
  • если в предыдущем сезоне субсидию назначили в размере 0,00 грн.

Куда гражданам обращаться за субсидиями

Граждане могут подавать заявления на назначение субсидии следующими способами:

  • по почте, лично в один из сервисных центров Пенсионного фонда;
  • через портал е-услуг ПФУ (выбрать опцию Заявление на жилищную субсидию или льготу) или приложение фонда;
  • через портал госуслуг "Дія" (указав "Заявление на субсидию");
  • центры предоставления админуслуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета соответствующей тергромады или военной администрации.

Для подачи заявления в электронном формате необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако, зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.

Также мы писали, что в 2024 году для украинских предпринимателей существенно повысили тариф на электрическую энергию. Известно, сколько придется платить бизнесу за свет в сентябре 2024 года.

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