Субсидии в Украине — кому назначат помощь по повторному представлению заявлений в сентябре

Субсидии на коммуналку — от кого ждут повторных заявлений в сентябре
В сентябре 2024 года части украинцев необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время, большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Кому нужно повторно писать заявление на субсидии
Как объясняют в фонде, в сентябре гражданам в дальнейшем будут предоставлять жилищную субсидию как на неотапливаемый сезон, ведь сентябрь является его последним месяцем.
Для львиной доли граждан помощь назначат автоматически, если:
- не изменилась информация об имущественном положении;
- не было изменений в составе домохозяйства.
То есть, если гражданин уже получает субсидию, дополнительно обращаться в органы ПФУ не нужно. В то же время, некоторым категориям граждан право на субсидию в сентябре предоставят исключительно на основе обращения в фонд. Для этого необходимо будет предоставить:
- заявление на субсидию;
- декларацию о доходах/расходах.
В Пенсионный фонд должны обратиться, если:
- заявитель арендует жилое помещение, за которое платит коммунальные услуги;
- в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- число фактически проживающих меньше количества зарегистрированных;
- домохозяйство хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива;
- если в предыдущем сезоне субсидию назначили в размере 0,00 грн.
Куда гражданам обращаться за субсидиями
Граждане могут подавать заявления на назначение субсидии следующими способами:
- по почте, лично в один из сервисных центров Пенсионного фонда;
- через портал е-услуг ПФУ (выбрать опцию Заявление на жилищную субсидию или льготу) или приложение фонда;
- через портал госуслуг "Дія" (указав "Заявление на субсидию");
- центры предоставления админуслуг;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета соответствующей тергромады или военной администрации.
Для подачи заявления в электронном формате необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако, зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.
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