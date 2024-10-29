Житлові субсидії у листопаді — яких чекати змін і хто отримає

Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У листопаді 2024 року українці отримають більші розміри житлових субсидій через початок опалювального сезону 2024−2025 років. Більшості громадян призначать допомогу автоматично, проте є категорії, яким потрібно буде звернутися за нею особисто.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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В опалювальний період 2024−2025 розрахунок субсидій проведуть автоматично для всіх, кому призначали допомогу на теплий період або чия субсидія склала 0,00 грн.

У зв'язку з цим громадянам, які вже мають субсидію або кому призначили нульову у літній сезон, немає необхідності звертатися додатково за виплатою.

Однак спеціально йти у ПФУ потрібно у наступних випадках:

у разі першого подання документів на призначення субсидії;

у разі відмови у призначенні субсидії на теплий період (борг, відсутні доходи, інше);

якщо влітку подали заяву на припинення субсидії, було користування пільгою, а на опалювальний період виникло бажання отримати субсидію;

у разі виникнення змін у складі зареєстрованих осіб чи зміни в соціальному стані.

Якщо громадянин звернеться за призначенням субсидії до 30 листопада, то житлову субсидію призначать з жовтня 2024 року.

Розмір житлової субсидії у листопаді

На опалювальний сезон 2024−2025 житлові субсидії розраховують з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. Він стартував у більшості міст з 15 жовтня, тому розмір допомоги у листопаді зміниться пропорційно підвищенню сум у платіжках.

Субсидію надають, якщо плата за комунальні послуги більше визначеного для родини обов’язкового платежу.

Платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою. Він залежить від розміру середньомісячного загального доходу сім'ї на одну особу.

У разі, якщо сума усіх квитанцій вища за обов’язковий платіж, то є право на субсидію. Крім того, фахівці проаналізують майновий стан (наявність квартир, дороговартісних авто, депозитів у банках).

Підрахунок розміру субсидії. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських переселенців стане доступним новий вид субсидії. Йдеться про надання грошових компенсацій від держави на оренду житла.

Також ми писали, що громадяни мають право на житлову субсидію, що допомагає платити за послуги ЖКГ. Однак є перелік випадків, коли допомогу на опалювальний сезон не призначать.