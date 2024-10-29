Жилищные субсидии в ноябре — каких ждать перемен и кто получит

Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ноябре 2024 года украинцы получат большие размеры жилищных субсидий из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Большинству граждан назначат помощь автоматически, однако есть категории, которым нужно будет обратиться за ней лично.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Кому не нужно обращаться за помощью в ноябре

В отопительный период 2024-2025 расчет субсидий будет произведен автоматически для всех, кому назначали помощь на теплый период или чья субсидия составила 0,00 грн.

В связи с этим гражданам, уже имеющим субсидию или кому было назначено нулевую в летний сезон, нет необходимости обращаться дополнительно за выплатой.

Однако специально идти в ПФУ нужно в следующих случаях:

при первом представлении документов на назначение субсидии;

в случае отказа в назначении субсидии на тёплый период (долг, отсутствуют доходы, другое);

если летом подали заявление на прекращение субсидии, было пользование льготой, а на отопительный период возникло желание получить субсидию;

при возникновении изменений в составе зарегистрированных лиц или изменения в социальном состоянии.

Если гражданин обратится за назначением субсидии до 30 ноября, то жилищную субсидию назначат с октября 2024 года.

Размер жилищной субсидии в ноябре

На отопительный сезон 2024-2025 жилищные субсидии рассчитывают с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Он стартовал в большинстве городов с 15 октября, поэтому размер пособия в ноябре изменится пропорционально повышению сумм в платежках.

Субсидию предоставляют, если плата за коммунальные услуги больше определенного для семьи обязательного платежа.

Платеж рассчитывается индивидуально, по единой формуле. Он зависит от размера среднемесячного общего дохода семьи на одного человека.

В случае, если сумма всех квитанций выше обязательного платежа, то есть право на субсидию. Кроме того, специалисты проанализируют имущественное положение (наличие квартир, дорогостоящих авто, депозитов в банках).

Подсчет размера субсидии. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинским переселенцам станет доступным новый вид субсидии. Речь идет о предоставлении денежных компенсаций от государства на аренду жилья.

Также мы писали, что граждане имеют право на жилищную субсидию, что помогает платить за услуги ЖКХ. Однако есть список случаев, когда помощь на отопительный сезон не назначат.