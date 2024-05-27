Субсидії та пільги — українці з 1 липня масово втратять допомогу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили, що деякі отримувачі житлових субсидій та пільг можуть втратити допомогу. Щоб цього не сталося, необхідно подати документи на продовження виплат до кінця червня 2024 року.

Про це розповіли фахівці ПФУ.

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Як зазначили у Пенсійному фонді, звернутися до кінця червня 2024 року за продовженням надання субсидій чи пільг потрібно:

громадянам, які зараз отримують субсидії чи пільги;

були отримувачами комунальних субсидій або пільг станом на 24 лютого 2022 року;

проживали/проживають на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни не зверталася в органи соцзахисту населення чи органи Пенсійного фонду за перепризначенням допомоги.

Джерело: ПФУ

Як повторно подати заяву та документи

Для того, щоб не втратити допомогу, потрібно подати заяву та документи в органи Пенсійного фонду в один зі способів:

дистанційно — через портал е-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ чи портал Дія;

звичайною поштою — на адресу органу ПФУ;

особисто — у сервісні центри ПФУ, до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, центри надання адмінпослуг.

Згідно з постановою уряду від 8 травня 2024 року № 521 українці, які у 2022 році проживали на окупованих територіях/активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості виконувати свою роботу, та яким пільги і субсидії виплачувалися відповідно до постанови уряду від 07.03.2022 № 215 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану", для продовження отримання допомоги мають до 1 липня поточного року звернутись в органи Пенсійного фонду із заявами про призначення субсидій та пільг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Очікується підвищення вартості електричної енергії.

Також писали, що найближчого літа вартість природного газу для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за куб.м. Проте в перспективі тариф планують наблизити до рівня ринкового.