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Субсидии можно потерять — что важно сделать до конца июня

27 мая 2024 09:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии и льготы — украинцы с 1 июля массово лишатся помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили, что некоторые получатели жилищных субсидий и льгот могут лишиться помощи. Чтобы этого не произошло, необходимо предоставить документы на продление выплат до конца июня 2024 года.

Об этом рассказали специалисты ПФУ.

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Как отметили в Пенсионном фонде, обратиться к концу июня 2024 года за продлением предоставления субсидий или льгот следует:

  • гражданам, которые сейчас получают субсидии или льготы;
  • были получателями коммунальных субсидий или льгот по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • проживали/проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной войны не обращалась в органы соцзащиты населения или органы Пенсионного фонда за переназначением помощи.

 

льготы и субсидии
Источник: ПФУ

Как повторно подать заявление и документы

Для того, чтобы не потерять помощь, нужно подать заявление и документы в органы Пенсионного фонда одним из способов:

  • дистанционно — через портал е-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал Дія;
  • обычной почтой — в адрес органа ПФУ;
  • лично — в сервисные центры ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад, центры предоставления админуслуг.

Согласно постановлению правительства от 8 мая 2024 года №521 украинцы, которые в 2022 году проживали на оккупированных территориях/активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имели возможности выполнять свою работу и которым льготы и субсидии выплачивались в соответствии с постановлением правительства от 07.03.2022 № 215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения" для продолжения получения помощи должны до 1 июля текущего года обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлениями о назначении субсидий и льгот.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июня 2024 суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги возрастут. Ожидается повышение стоимости электрической энергии.

Также писали, что в ближайшее лето стоимость природного газа для населения не изменится, большинство бытовых потребителей в дальнейшем будут платить 7,96 грн за куб. Однако в перспективе тариф планируется приблизить к уровню рыночного.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
ПФУ
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