Житлові субсидії — українцям загрожує втрата допомоги після 1 липня

Комунальні платіжки та гроші. Фото: РБК-Україна

В Україні частині пільговиків та отримувачів житлових субсидій потрібно звернутися до Пенсійного фонду для продовження отримання виплат. Це необхідно зробити до 1 липня 2024 року.

Про це повідомили представники ПФУ.

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Переважній більшості громадян, які раніше отримували житлові субсидії в опалювальний сезон, автоматично перерахують їхній розмір на літній сезон. Для цього спеціально звертатися до Пенсійного фонду нема потреби.

Однак споживачі мають звернутися у ПФУ до 1 липня 2024 року, якщо підпадають одночасно під такі критерії:

їм надавалась субсидія або пільга станом на початок повномасштабної війни (січень 2022 року),

починаючи з січня 2022 року продовжують отримувати пільги/субсидії;

на початок війни проживали (проживають далі) на окупованій території/активних бойових дій;

від початку повномасштабної війни не звертались в органи соцзахисту чи ПФУ із заявою та декларацією щодо актуалізації інформації про себе чи членів родини чи домогосподарства, місця перебування, наявних житлово-комунальних послуг тощо з метою перепризначення житлової субсидії чи пільги.

Подавати заяви, декларації та інші документи до ПФУ можна у такий спосіб:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

через уповноважених посадовців в сільських, селищних, міських радах тергромад,

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП),

через звичайну пошту на адресу ПФУ;

через вебпортал ел-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або через портал держпослуг "Дія".

Якщо не поновити дані та подати повторно документи, то з 1 липня надання допомоги припинять. Поновити її зможуть з місяця, коли користувач звернеться до ПФУ.

Збільшення розміру субсидій

Влітку жителі Харкова та Харківської області отримають підвищений розмір пільг та субсидій на електроенергію. Уряд ухвалив таке рішення на поточний неопалювальний сезон через складну ситуацію в регіоні в енергетичній сфері.

Жителі Харківщини через енергетичний терор Росії змушені використовувати альтернативні джерела енергії, що значно дорожче. Розмір субсидій та пільг збільшили уп'ятеро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання природного газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Також ми писали, у Державній службі статистики оприлюднили рівень зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.