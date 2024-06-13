Ціни на газ у червні — яких сум чекати у платіжках

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання природного газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Про такі дані повідомляє "ГазПравда".

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Тарифи на газ від різних компаній на червень

Судячи з цифр, українці платитимуть за природний газ, який використали у червні, за старими тарифами. Газопостачальники вирішили не переглядати ціни на енергоресурс, однак вони різняться в регіонах. Попри це переважна більшість українців платитиме за один кубічний метр газу 7,96 грн.

Оскільки левову частку побутових споживачів (98%, або 12 мільйонів домогосподарств) обслуговує ГК "Нафтогаз України". Компанія зберегла вартість на рівні 7,96 грн за кубометр.

"Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн", — пишуть аналітики видання.

Такого рівня тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня наступного року. Два невеликі газопостачальники, "Еру Людям" та "Галнафтогаз", на своїх порталах як кінцеву дату дії річного тарифу вказали серпень 2024 року, тому ціна може змінитися.

"Еру Людям" — 7,70 грн;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

"Нафтогаз Україна" — 7,96 грн;

"Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн;

"Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

"Галнафтогаз" — 7,99 грн;

"Львівенергозбут" — 8,20 грн;

"Київські енергетичні послуги" — 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" — 8,46 грн;

"Асканія Енерджі" — 9,95 грн;

"Ритейл Сервіс" — 9,99 грн.

Тарифи на газ. Джерело: ГазПравда

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.

Також ми писали, у Державній службі статистики оприлюднили рівень зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.