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Субсидии можно потерять — что нужно сделать до 1 июля

18 июня 2024 07:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Жилищные субсидии — украинцам грозит потеря помощи после 1 июля
Коммунальные платежи и деньги. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине части льготников и получателей жилищных субсидий следует обратиться в Пенсионный фонд для продолжения получения выплат. Это нужно сделать до 1 июля 2024 года.

Об этом сообщили представители ПФУ.

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Подавляющему большинству граждан, ранее получавших жилищные субсидии в отопительный сезон, автоматически перечислят их размер на летний сезон. Для этого специально обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости.

Однако потребители должны обратиться в ПФУ до 1 июля 2024 года, если подпадают одновременно под следующие критерии:

  • им предоставлялась субсидия или льгота по состоянию на начало полномасштабной войны (январь 2022 года);
  • начиная с января 2022 года продолжают получать льготы/субсидии;
  • до начала войны проживали (проживают дальше) на оккупированной территории/активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной войны не обращались в органы соцзащиты или ПФУ с заявлением и декларацией относительно актуализации информации о себе или членах семьи или домохозяйства, местонахождении, имеющихся жилищно-коммунальных услуг и т.д. с целью переназначения жилищной субсидии или льготы.

Подавать заявления, декларации и другие документы в ПФУ можно следующим образом:

  • через сервисные центры Пенсионного фонда;
  • через уполномоченных чиновников в сельских, поселковых, городских советах тергромад;
  • через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП),
  • по обычной почте в адрес ПФУ;
  • через вебпортал эл-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или через портал госуслуг "Дія".

Если не обновить данные и подать повторно документы, то с 1 июля оказание помощи будет прекращено. Восстановить ее смогут с месяца, когда пользователь обратится в ПФУ.

Увеличение размера субсидий

Летом жители Харькова и Харьковской области получат повышенный размер льгот и субсидий на электроэнергию. Правительство приняло такое решение текущий неотапливаемый сезон из-за сложной ситуации в регионе в энергетической сфере.

Жители Харьковщины из-за энергетического террора России вынуждены использовать альтернативные источники энергии, что значительно дороже. Размер субсидий и льгот увеличили в пять раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 украинцам начислят платежи за потребление природного газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики обнародовали уровень роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

коммунальные услуги
ЖКХ
льготы
материальная помощь
ПФУ
субсидии
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