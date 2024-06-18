Жилищные субсидии — украинцам грозит потеря помощи после 1 июля

Коммунальные платежи и деньги. Фото: РБК-Украина

В Украине части льготников и получателей жилищных субсидий следует обратиться в Пенсионный фонд для продолжения получения выплат. Это нужно сделать до 1 июля 2024 года.

Об этом сообщили представители ПФУ.

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Подавляющему большинству граждан, ранее получавших жилищные субсидии в отопительный сезон, автоматически перечислят их размер на летний сезон. Для этого специально обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости.

Однако потребители должны обратиться в ПФУ до 1 июля 2024 года, если подпадают одновременно под следующие критерии:

им предоставлялась субсидия или льгота по состоянию на начало полномасштабной войны (январь 2022 года);

начиная с января 2022 года продолжают получать льготы/субсидии;

до начала войны проживали (проживают дальше) на оккупированной территории/активных боевых действий;

с начала полномасштабной войны не обращались в органы соцзащиты или ПФУ с заявлением и декларацией относительно актуализации информации о себе или членах семьи или домохозяйства, местонахождении, имеющихся жилищно-коммунальных услуг и т.д. с целью переназначения жилищной субсидии или льготы.

Подавать заявления, декларации и другие документы в ПФУ можно следующим образом:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

через уполномоченных чиновников в сельских, поселковых, городских советах тергромад;

через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП),

по обычной почте в адрес ПФУ;

через вебпортал эл-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или через портал госуслуг "Дія".

Если не обновить данные и подать повторно документы, то с 1 июля оказание помощи будет прекращено. Восстановить ее смогут с месяца, когда пользователь обратится в ПФУ.

Увеличение размера субсидий

Летом жители Харькова и Харьковской области получат повышенный размер льгот и субсидий на электроэнергию. Правительство приняло такое решение текущий неотапливаемый сезон из-за сложной ситуации в регионе в энергетической сфере.

Жители Харьковщины из-за энергетического террора России вынуждены использовать альтернативные источники энергии, что значительно дороже. Размер субсидий и льгот увеличили в пять раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 украинцам начислят платежи за потребление природного газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики обнародовали уровень роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.