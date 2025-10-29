Субсидії для ВПО на зиму — кому передбачена, як оформити та розмір допомоги

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право звернутися за призначенням допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг під час нового опалювального сезону 2025-2026. Правила надання житлової субсидії для такої категорії громадян має свої особливості.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Правила надання субсидії для ВПО та її розмір

Згідно з вимогами, претендувати на житлову субсидію можуть внутрішні переселенці за місцем свого фактичного проживання, незалежно від адреси реєстрації. При цьому факт наявності договору оренди житла є необов'язковим.

За базовим нормативом, якщо на комунальні послуги витрачається більш ніж 15% від сукупного доходу родини, то заявник потенційно зможе отримати житлову субсидію.

Розмір допомоги визначається як різниця між вартістю комунальних послуг та сумою обов’язкового платежу. Своєю чергою, відсоток обов’язкового платежу визначають для домогосподарств за спеціальною формулою, що залежить від рівня сукупного середнього доходу домогосподарства та його складу за місяць.

Середній дохід має ділитися на кількість осіб в родині для визначення рівня середньомісячного доходу на одну особу. Далі дохід ділиться на прожитковий мінімум, а отриману суму ділять на два та множать на 15%.

Обчислення розміру субсидії. Джерело: ПФУ

Куди подавати заяву та список документів

Українські переселенці, які цьогоріч бажають оформити житлову субсидію на зиму, мають подати такі документи:

заяву на призначення субсидії;

декларацію про доходи членів родини;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про статус ВПО;

договір оренди житла (за наявності).

Подавати пакет необхідних документів на призначення допомоги можна різними способами. Така можливість доступна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду/через надсилання поштою;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через портал електронних послуг/мобільний застосунок ПФУ;

через портал держпослуг "Дія";

через уповноважених посадових осіб тергромад.

У разі подачі документів до 30 листопада субсидію призначать з початку опалювального сезону, а після 1 грудня — з місяця звернення.

Раніше ми писали, кому можуть відмовити в оформленні субсидії на холодний сезон. У ПФУ нагадали, які діють правила надання допомоги.

Також ми розповідали, в які терміни може призначатися допомога на оплату комуналки. Субсидію на зиму можуть надати з початку опалювального сезону, якщо встигнути подати документи до певного часу.