Субсидии для ВПЛ на зиму — кому предусмотрена, как оформить и размер помощи

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право обратиться за назначением помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг во время нового отопительного сезона 2025-2026. Правила предоставления жилищной субсидии для такой категории граждан имеет свои особенности.

Правила предоставления субсидии для ВПЛ и ее размер

Согласно требованиям, претендовать на жилищную субсидию могут внутренние переселенцы по месту своего фактического проживания, независимо от адреса регистрации. При этом факт наличия договора аренды жилья является необязательным.

По базовому нормативу, если на коммунальные услуги тратится более 15% от совокупного дохода семьи, то заявитель потенциально сможет получить жилищную субсидию.

Размер помощи определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа. В свою очередь, процент обязательного платежа определяют для домохозяйств по специальной формуле, которая зависит от уровня совокупного среднего дохода домохозяйства и его состава за месяц.

Средний доход должен делиться на количество человек в семье для определения уровня среднемесячного дохода на одного человека. Далее доход делится на прожиточный минимум, а полученную сумму делят на два и умножают на 15%.

Куда подавать заявление и список документов

Украинские переселенцы, которые в этом году хотят оформить жилищную субсидию на зиму, должны подать следующие документы:

заявление на назначение субсидии;

декларацию о доходах членов семьи;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о статусе ВПЛ;

договор аренды жилья (при наличии).

Подавать пакет необходимых документов на назначение помощи можно различными способами. Такая возможность доступна:

в сервисном центре Пенсионного фонда/посредством отправки по почте;

в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через портал электронных услуг/мобильное приложение ПФУ;

через портал госуслуг "Дія";

через уполномоченных должностных лиц тергромад.

В случае подачи документов до 30 ноября субсидию назначат с начала отопительного сезона, а после 1 декабря — с месяца обращения.

