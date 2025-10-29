Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии для ВПЛ — кто имеет право, как оформить и сумма помощи

Субсидии для ВПЛ — кто имеет право, как оформить и сумма помощи

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 08:50
обновлено: 08:54
Субсидии для ВПЛ на зиму — кому предусмотрена, как оформить и размер помощи
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право обратиться за назначением помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг во время нового отопительного сезона 2025-2026. Правила предоставления жилищной субсидии для такой категории граждан имеет свои особенности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Правила предоставления субсидии для ВПЛ и ее размер

Согласно требованиям, претендовать на жилищную субсидию могут внутренние переселенцы по месту своего фактического проживания, независимо от адреса регистрации. При этом факт наличия договора аренды жилья является необязательным.

По базовому нормативу, если на коммунальные услуги тратится более 15% от совокупного дохода семьи, то заявитель потенциально сможет получить жилищную субсидию.

Размер помощи определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа. В свою очередь, процент обязательного платежа определяют для домохозяйств по специальной формуле, которая зависит от уровня совокупного среднего дохода домохозяйства и его состава за месяц.

Средний доход должен делиться на количество человек в семье для определения уровня среднемесячного дохода на одного человека. Далее доход делится на прожиточный минимум, а полученную сумму делят на два и умножают на 15%.

субсидії 2025
Вычисление размера субсидии. Источник: ПФУ

Куда подавать заявление и список документов

Украинские переселенцы, которые в этом году хотят оформить жилищную субсидию на зиму, должны подать следующие документы:

  • заявление на назначение субсидии;
  • декларацию о доходах членов семьи;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку о статусе ВПЛ;
  • договор аренды жилья (при наличии).

Подавать пакет необходимых документов на назначение помощи можно различными способами. Такая возможность доступна:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда/посредством отправки по почте;
  • в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • через портал электронных услуг/мобильное приложение ПФУ;
  • через портал госуслуг "Дія";
  • через уполномоченных должностных лиц тергромад.

В случае подачи документов до 30 ноября субсидию назначат с начала отопительного сезона, а после 1 декабря — с месяца обращения.

Ранее мы писали, кому могут отказать в оформлении субсидии на холодный сезон. В ПФУ напомнили, какие действуют правила предоставления помощи.

Также мы рассказывали, в какие сроки может назначаться помощь на оплату коммуналки. Субсидию на зиму могут предоставить с начала отопительного сезона, если успеть подать документы до определенного времени.

коммунальные услуги субсидии выплаты ВПЛ деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации