Субсидії для українців скоротять — що це означає

Субсидії для українців скоротять — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:35
Субсидії у 2026 році — що зміниться для українців навесні
Гроші, платіжка за комунальні послуги й жінка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 для українців відбудуться певні зміни в отриманні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Вони пов'язані з тим, що Пенсійний фонд України вже починає розраховувати допомогу населенню на неопалювальний період. 

Про це Фокусу розповіла кандидатка юридичних наук Анна Даніель, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як зміняться субсидії у березні

За словами Анни Даніель, зміни стосуються насамперед перерахунку виплат і підготовки до нового сезону. У Пенсійному фонді Українии (ПФУ), зокрема, перерахували субсидії, врахувавши індексацію пенсій та заробітних плат. 

"Це означає, що для багатьох сума субсидії може змінитися: зменшитися, якщо дохід зріс, або збільшитися, якщо індексація не покриває зростання тарифів", — пояснила експертка.

Як правило у березні відбувається перехід до нового періоду. Відповідно до цього, вже у квітні ПФУ готуватиметься до автоматичного розрахунку субсидії на неопалювальний період. Він в Україні розпочинається з 1 травня. 

На які комунальні послуги надається субсидія

Субсидія покриває витрати на: 

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподіл газу, електроенергії, тепла і води;
  • водовідведення та вивезення сміття;
  • абонентське обслуговування;
  • внески за встановлення та обслуговування лічильників;
  • придбання скрапленого газу чи твердого палива.

До того ж раз на рік населенню надається субсидія на тверде паливо. Оформити допомогу можуть домогосподарства централізованого опалення й ті, які не користуються газом чи електроопаленням. 

Раніше ми пояснювали, як визначається розмір субсидій. Враховуються, наприклад, доходи родини за місяць, але окремі правила встановлені для ФОПів. Також розповідали, що українці можуть обирати між двома видами державної підтримки для оплати комуналки. Відомо, який краще варіант кращий. 

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон ПФУ гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
