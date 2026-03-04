Субсидии в 2026 году — каких изменений весной ждать украинцам

Деньги, платежка за коммунальные услуги и женщина. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года для украинцев сократят субсидии. Все потому, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уже готовится к назначению субсидий тем потребителям, которые нуждаются в помощи для оплаты коммунальных услуг в неотапливаемый период.

Об этом Фокусу рассказала кандидат юридических наук Анна Даниэль, передает Новини.LIVE.

Как изменятся субсидии в марте

По словам Анны Даниэль, изменения касаются прежде всего перерасчета выплат и подготовки к новому сезону. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в частности, пересчитали субсидии, учтя индексацию пенсий и заработных плат.

"Это означает, что для многих сумма субсидии может измениться: уменьшиться, если доход вырос, или увеличиться, если индексация не покрывает рост тарифов", — пояснила эксперт.

Как правило, в марте происходит переход к новому периоду. В соответствии с этим, уже в апреле ПФУ будет готовиться к автоматическому расчету субсидии на неотапливаемый период. Он в Украине начинается с 1 мая.

На какие коммунальные услуги предоставляется субсидия

Субсидия покрывает расходы на:

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение газа, электроэнергии, тепла и воды;

водоотвод и вывоз мусора;

абонентское обслуживание;

взносы за установку и обслуживание счетчиков;

приобретение сжиженного газа или твердого топлива.

К тому же раз в год населению предоставляется субсидия на твердое топливо. Оформить помощь могут домохозяйства централизованного отопления и те, которые не пользуются газом или электроотоплением.

Ранее мы объясняли, как определяется размер субсидий. Учитываются, например, доходы семьи за месяц, но отдельные правила установлены для ФЛП. Также рассказывали, что украинцы могут выбирать между двумя видами государственной поддержки для оплаты коммуналки. Известно, какой лучше вариант лучше.