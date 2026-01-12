Субсидія в Україні 2026 — чим відрізняється від пільги на комуналку та що вигідніше

Гроші й квитанції за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Для українців існує два види державної підтримки для оплати житлово-комунальних послуг — житлова субсидія та пільга на ЖКП. Багато хто вважає цю допомогу однаковою, однак це не так. Тож важливо розуміти, яку підтримку краще обрати у 2026 році.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) раніше пояснювали відмінності між цими допомогами.

Пільга на житлово-комунальні послуги

Пільга — привілей, який визначає держава. Його надають окремим категоріям громадян. Пільга не є універсальною, адже підв'язана під статус отримувача. Наприклад, право отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають надається:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисникам і захисницям України;

постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС;

дітям війни;

багатодітним сім’ям й так далі.

Під час надання пільги держава може враховувати доходи сім'ї — це залежить від конкретної категорії пільговика.

Житлова субсидія

Це так звана адресна допомога, яку держава надає певним домогосподарствам. Йдеться про ті, представники яких не можуть самостійно й у повному обсязі сплачувати за усі комунальні послуги.

Житлова субсидія має деякі відмінності від пільг на оплату комуналки. Наприклад:

соціальний статус не впливає на субсидію;

призначення житлової субсидії точно залежить від доходів та майнового стану домогосподарства;

право на субсидію може мати будь-яка сім’я, якщо витрати на комунальні послуги є надмірними для її бюджету.

Чи можна отримувати і субсидію, і пільгу одночасно

У поясненні від Пенсійного фонду зазначається: якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, надається лише один вид допомоги.

Тобто отримувач має обрати більш вигідний для себе варіант, враховуючи свої доходи, склад сім’ї та розмір комунальних платежів.

