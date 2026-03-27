Субсидії-2026: через які покупки можуть позбавити виплат

Жінка тримає гроші та переглядає платіжки.

Навесні 2026 року для більшості українців, які мали право на житлові субсидії в опалювальний період, автоматично перепризначать допомогу на наступний сезон. Однак це правило не діятиме для тих, у кого сталися зміни у майновому питанні у вигляді здійснення дорогих покупок.

Через які покупки можуть позбавити субсидії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у 2026 році право на субсидію може бути втрачено, якщо хтось із членів домогосподарства здійснив великі фінансові операції за останній рік. Відповідне питання регулює постанова Кабінету міністрів №848.

Згідно з нею, житлова субсидія не передбачена, якщо упродовж 12 місяців до звернення або перепризначення будь-хто з домогосподарства або член родини здійснив покупку або оплату на суму, що перевищує 100 000 грн. А саме:

Куплено нерухомість (квартиру, будинок, землю); Придбано транспортний засіб; Здійснено інвестиції в цінні папери/віртуальні активи; Куплено будматеріали або товари тривалого користування; Оплачено роботи або послуги (крім медичних, освітніх і комунальних у рамках норм); Здійснено внесок до статутного капіталу компаній; Надано фінансову допомогу або позику; Нараховано благодійні внески.

Окрім того, підставою для відмови у перепризначенні субсидії можуть стати платежі за договорами, що передбачають набуття права власності на об'єкти нерухомості або транспорт (окрім спадщини/дарування).

Коли субсидію можуть перепризначити

Існують винятки із загального правила, тому є ситуації, коли субсидію можуть не скасувати навіть за значних витрат.

Йдеться про такі обставини:

житло було куплене упродовж пів року після продажу іншого, якщо було єдиним у власності (на основі документів, що підтвердять це);

велика сума коштів була витрачена на встановлення сонячних/вітрових електростанцій (якщо платіж не перевищить 150 000 грн).

За таких умов доходи від продажу не враховують під час визначення права на субсидію.

У разі появи змін у майновому питанні чи у складі домогосподарства необхідно про це сповістити органи Пенсійного фонду протягом 30 днів.



Часті питання

Як українцям подати запит на субсидію через "Дію"

Громадянам доступний дистанційний варіант подання запиту на призначення субсидії у вигляді звернення через "Дію". Для цього необхідно авторизуватися на порталі, обрати розділ "Пенсії, пільги та допомога", перейти у пункт "Заява на субсидію".

Після цього користувач має заповнити заяву та обрати, як хоче одержувати допомогу: на картку чи у відділеннях пошти. Заява на призначення субсидії до ПФУ надійде автоматично.

Як перевірити, чи збережене право на субсидію

Українці можуть дізнатися про право на житлову субсидію онлайн. Такі відомості доступні на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно зайти у розділ "Моя субсидія" або "Мої повідомлення".

Можна перевірити право на підтримку у Єдиному держреєстрі одержувачів житлових субсидій.