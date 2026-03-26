Житлові субсидії: правила нарахування з 1 квітня

Жінка переглядає платіжки.

У квітні 2026 року держава продовжить надавати фінансову підтримку у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг вразливим категоріям громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам (ВПО), компенсуючи частину витрат. Відомо, які діятимуть правила та хто зможе отримати допомогу вперше.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Субсидії в Україні з 1 квітня 2026 року

За даними ПФУ, більшості українців, які мали право на житлові субсидії в опалювальний період, перепризначать виплати автоматично на наступний сезон. Однак такий підхід буде можливим за умови, що не сталося змін у майновому питанні чи у складі домогосподарства.

За наявності таких змін потрібно буде сповістити про це органи Пенсійного фонду в обов'язковому порядку. Вимоги законодавства передбачають, що робити це необхідно упродовж 30 днів із часу їх появи.

Проте є випадки, коли для субсидії на неопалювальний період необхідно буде написати нову заяву та подати декларацію до ПФУ у квітні 2026 року.

Йдеться про такі ситуації:

якщо громадяни тимчасово мешкають в орендованому житлі та самостійно сплачують комунальні послуги;

мають у складі домогосподарства переселенців;

проживає у житлі менше число людей, ніж вказано офіційно;

планують оформити субсидію на скраплений газ або пічне паливо (тверде чи рідке);

під час попереднього опалювального сезону мали право на субсидію, однак розмір становив 0 грн.

Які доходи будуть враховані для субсидій

За даними ПФУ, під час визначення розміру субсидії фахівці будуть брати до уваги середньомісячний загальний дохід родини. До загальної суми може входити:

зарплата/грошове забезпечення військових;

пенсійні виплати;

стипендії, окрім соціальної дітям-сиротам/дітям, позбавленим батьківського піклування;

соціальна допомога;

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази, що надійшли на карту з-за кордону;

дивіденди, отримані від цінних паперів;

інші доходи, зокрема гроші від оренди землі, продажу майна.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що під час воєнного стану та протягом двох місяців після завершення, громадянам не відмовлятимуть у субсидії на комуналку, навіть якщо виїхали в іншу країну. Субсидію будуть надавати на все домогосподарство.

Також Новини.LIVE писали, чи можна відновити виплату субсидії українцям, які довгий час перебували на лікуванні за межами країни. Необхідно дотримуватися певного алгоритму дій, зокрема, надати медичне підтвердження про лікування.

Часті питання

Як подати документи на субсидію у квітні

Наступного місяця процедура оформлення субсидії залишиться максимально простою. Подати заяву можна буде особисто через сервісний центр, поштою або онлайн через цифрові сервіси.

Зокрема, можна подати заявку на порталі Пенсійного фонду або навіть у застосунку "Дія". Під час дистанційного подання документів необхідно буде лише підписати їх електронним підписом.

В які терміни призначать житлову субсидію навесні

За правилами Пенсійного фонду, навіть якщо звернення громадян відбудеться не відразу після завершення опалювального сезону, а у травні чи червні, субсидію все одно можуть призначити з початку неопалювального періоду.

Однак розмір субсидії буде індивідуальним, адже залежатиме від доходів, складу домогосподарства та категорії отримувача.