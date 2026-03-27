Субсидии-2026: из-за каких покупок могут лишить выплат

Весной 2026 года для большинства украинцев, которые имели право на жилищные субсидии в отопительный период, автоматически переназначат помощь на следующий сезон. Однако это правило не будет действовать для тех, у кого произошли изменения в имущественном вопросе в виде совершения дорогих покупок.

Из-за каких покупок могут лишить субсидии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в 2026 году право на субсидию может быть потеряно, если кто-то из членов домохозяйства совершил крупные финансовые операции за последний год. Соответствующий вопрос регулирует постановление Кабинета министров №848.

Согласно ему, жилищная субсидия не предусмотрена, если в течение 12 месяцев до обращения или переназначения субсидии кто-либо из домохозяйства или член семьи совершил покупку или оплату на сумму, превышающую 100 000 грн. А именно:

Куплена недвижимость (квартира, дом, земля); Приобретено транспортное средство; Осуществлены инвестиции в ценные бумаги/виртуальные активы; Куплены стройматериалы или товары длительного пользования; Оплачены работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в рамках норм); Осуществлен взнос в уставный капитал компаний; Предоставлена финансовая помощь или займ; Начислены благотворительные взносы.

Кроме того, основанием для отказа в переназначении субсидии могут стать платежи по договорам, предусматривающим приобретение права собственности на объекты недвижимости или транспорт (кроме наследства/дарения).

Читайте также:

Когда субсидию могут переназначить

Существуют исключения из общего правила, поэтому есть ситуации, когда субсидию могут не отменить даже при значительных расходах.

Речь идет о таких обстоятельствах:

жилье было куплено в течение полугода после продажи другого, если было единственным в собственности (на основе документов, подтверждающих это);

большая сумма средств была потрачена на установку солнечных/ветровых электростанций (если платеж не превысит 150 000 грн).

При таких условиях доходы от продажи не учитываются при определении права на субсидию.

В случае появления изменений в имущественном вопросе или в составе домохозяйства, необходимо об этом известить органы Пенсионного фонда в течение 30 дней.



Ранее Новини.LIVE сообщали, когда для получения субсидий на неотапливаемый период нужно писать новое заявление и подавать декларации в ПФУ. В частности, это необходимо сделать гражданам, которые проживают в арендованном жилье, домохозяйство имеет в составе переселенцев.

Также Новини.LIVE писали, сохраняется ли субсидия при выезде за границу. По правилам, ПФУ не отменяет помощь, если члены семьи находятся за пределами страны до 60 дней.

Частые вопросы

Как украинцам подать запрос на субсидию через "Дію"

Гражданам доступен дистанционный вариант подачи запроса на назначение субсидии в виде обращения через "Дію". Для этого необходимо авторизоваться на портале, выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь", перейти в пункт "Заявление на субсидию".

После этого пользователь должен заполнить форму и выбрать, как хочет получать помощь: на карту или в отделениях почты. Заявление на назначение субсидии в ПФУ отправляется автоматически.

Как проверить, сохранено ли право на субсидию

Украинцы могут узнать о праве на жилищную субсидию онлайн. Такие сведения доступны на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо зайти в раздел "Моя субсидия" или "Мои сообщения".

Можно проверить право на поддержку в Едином госреестре получателей жилищных субсидий.