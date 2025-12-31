Відео
Головна Фінанси Субсидія після сплати боргу — коли можуть призначити допомогу

Субсидія після сплати боргу — коли можуть призначити допомогу

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 08:50
Житлова субсидія після погашення боргів — у які терміни можуть перепризначити
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни мають право на оформлення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг після погашення заборгованості. Відомо, коли за таких обставин за законодавством можна очікувати на призначення житлової субсидії.  

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Коли можуть призначити субсидію після сплати боргу

За інформацією ПФУ, українське законодавство дозволяє громадянам, яким відмовили у призначенні житлової субсидії на холодний період у зв'язку із заборгованістю, після погашення та оформлення договору реструктуризації або оскарження питання боргу зі сплати ЖКП у суді, звернутися за перепризначенням відповідної допомоги.

Для термінів надання субсидії діють певні правила залежно від того, коли саме були подані документи до Пенсійного фонду:

  1. У разі надання пакета документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) — допомогу призначать з початку опалювального періоду;
  2. У разі звернення за перепризначенням допомоги пізніше вказаного терміну — з місяця звернення.

Як переоформити допомогу на оплату комуналки

Громадяни, які погасили заборгованість, можуть звернутися до Пенсійного фонду для перепризначення житлової субсидії, подавши заяву та декларацію (встановленої форми), а також копію договору щодо реструктуризації боргу.

Для подання документів на призначення допомоги на оплату комуналки передбачено кілька варіантів (на вибір):

  • дистанційно через портал е-послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою на адресу тероргану ПФУ.

Також громадяни можуть подати документи на перепризначення житлової субсидії через уповноважених посадовців тергромад, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через портал державних послуг "Дія".

Раніше ми писали, що українські громадяни можуть щомісяця заощаджувати на оплаті комунпослуг до 3 тис. грн. Така можливість доступна тим, хто, хто візьме участь у програмі національного кешбеку.  

Ще розповідали, що під час оплати за блакитне паливо через новий мобільний застосунок "Куб" передбачається списання комісії. Йдеться про стягнення 1% від суми.  

комунальні послуги субсидії ЖКГ гроші допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
