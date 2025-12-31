Жилищная субсидия после погашения долгов — в какие сроки могут переназначить

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане имеют право на оформление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг после погашения задолженности. Известно, когда при таких обстоятельствах по законодательству можно ожидать назначения жилищной субсидии.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Когда могут назначить субсидию после уплаты долга

По информации ПФУ, украинское законодательство позволяет гражданам, которым отказали в назначении жилищной субсидии на холодный период в связи с задолженностью, после погашения и оформления договора реструктуризации или обжалования вопроса долга по уплате ЖКУ в суде, обратиться за переназначением соответствующей помощи.

Для сроков предоставления субсидии действуют определенные правила в зависимости от того, когда именно были поданы документы в Пенсионный фонд:

В случае предоставления пакета документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) — помощь назначат с начала отопительного периода; В случае обращения за переназначением помощи позже указанного срока — с месяца обращения.

Как переоформить помощь на оплату коммуналки

Граждане, которые погасили задолженность, могут обратиться в Пенсионный фонд для переназначения жилищной субсидии, подав заявление и декларацию (установленной формы), а также копию договора о реструктуризации долга.

Для подачи документов на назначение помощи на оплату коммуналки предусмотрено несколько вариантов (на выбор):

дистанционно через портал е-услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте в адрес тероргана ПФУ.

Также граждане могут подать документы на переназначение жилищной субсидии через уполномоченных должностных лиц тергромад, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и через портал государственных услуг "Дія".

