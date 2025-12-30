Хто може отримати субсидію в 2026 році — критерії нарахування

Комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році зменшилася кількість отримувачів житлових субсидій через зміну критеріїв. Попри це уряд запевняє, що соціальний захист населення у пріоритеті, а експерти стверджують, що програма субсидій — одна з найуспішніших програм Мінсоцполітики.

Чи будуть субсидії нараховуватися у 2026 році, хто може "випасти" із системи і чи насправді вона така досконала — в матеріалі Новини.LIVE.

Програма житлових субсидій

З 1 грудня 2022 року призначення житлових субсидій та пільг повністю передано Пенсійному фонду України. Вона надається, якщо плата за комунальні послуги перевищує встановлений відсоток сукупного доходу сім’ї. Звернутися можна, зокрема, через портал "Дія" та онлайн-сервіси.

Ця соціальна пільга вважається найбільш поширеною серед населення. У звіті Пенсійного фонду за 2024 рік йдеться, що субсидію в неопалювальний період отримували понад 2,2 млн осіб, а в опалювальний — 3,4 млн осіб.

Втім на початок 2025 року кількість отримувачів субсидій скоротилася. Свою роль відіграли як зміна критеріїв, так і зростання офіційних доходів частини сімей завдяки індексації зарплат і пенсій. Але експерти не бачать в цьому зради з боку влади щодо скорочення допомоги населенню.

"Гроші на субсидії — це наші спільні гроші з держбюджету. Тому ми не зацікавлені, щоб були субсидіанти на мерседесах. Ніякої драми тут немає. Є критерії, за якими е може людина мати субсидію, якщо в неї є гроші купити другу квартиру", — сказав в коментарі Новини.LIVE ексміністр ЖКХ, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики, нардеп Олексій Кучеренко.

Отримання субсидії в 2026 році

Уряд декларує соціальний захист серед ключових пріоритетів і обіцяє повністю профінансувати всі соціальні зобов’язання держави. У проєкті держбюджету на наступний рік передбачено значні кошти на житлові субсидії. Серед соціальних видатків 42,3 млрд грн передбачено саме на пільги та субсидії.

Як і раніше, на рішення щодо нарахування субсидії буде впливати дохід сімʼї. Можуть отримати пільгу ті, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу сімʼї.

Кучеренко наголосив, що правила для всіх однакові. Немає різниці, який у вашому регіоні клімат, або ж яка безпечкова ситуація. Окрім того, правила не змінюватимуться через поширення домашніх систем енергозбереження.

На думку експерта, можна було б змінити правила для людей з прифронтових регіонів, але навіть без цих відмінностей він вважає, що це одна з найкраще відпрацьованих соціальних програм міністерства.

"Під час війни треба щось врахувати, речі, які повʼязані з бойовими діями. Певні речі мали би бути для прифронтових територій. Має бути спеціальна система підтримки. Але система субсидій більш менш відпрацьована. Як міністр колись і як депутат зараз я з міністерством співпрацював, там професійні люди і там були хороші рішення", — підсумував Кучеренко.

Раніше ми писали, хто у 2026 році втратить право на отримання субсидії.