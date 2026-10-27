Гроші, смартфон та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оновила офіційний мобільний застосунок "Куб", розширивши функціонал та географію використання. Завдяки цьому клієнти зможуть платити не тільки за блакитне паливо, а й за всі базові житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Про те, як змінився застосунок, розповідає видання Новини.LIVE.

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Нові можливості для оплати у застосунку Нафтогазу

У 2026 році у газопостачальній компанії презентували новий спосіб взаємодії з клієнтами — мобільний застосунок "Куб". Його запустили для покращення якості обслуговування, адже там зібрали весь спектр послуг. Застосунок покликаний полегшити українським родинам розрахунок за послугу, а також вирішення низки питань у газопостачальній сфері.

У вересні "Група Нафтогаз" розширила можливості цифрового сервісу "Куб", додавши до застосунку можливість керувати як рахунками за природний газ, так і за електроенергію.

У компанії обіцяли нові оновлення, і вже в жовтні Нафтогаз повідомив про чергове розширення функціоналу та географії застосунку "Куб".

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Тепер підключити всі житлово-комунальні послуги за своєю адресою в одному застосунку та оплачувати їх можуть мешканці п'яти найбільших міст:

Києва;

Харкова;

Дніпра;

Одеси;

Львова.

До цього така можливість була лише у столиці України.

Користувачам достатньо лише додати особовий рахунок за електричну енергію, гарячу воду та опалення.

"Куб стає єдиним простором для всіх комунальних послуг: уся інформація в одному місці, а оплата — одним платежем і без комісії. Без пошуку квитанцій, окремих кабінетів і зайвих витрат", — пояснили в компанії.

За даними Нафтогазу, менш ніж за рік у "Кубі" зареєструвались більш ніж 4 мільйони громадян. Клієнтам обіцяють надалі розширювати географію застосування та перелік послуг.

Застосунок "Куб". Джерело: Нафтогаз

Які сервіси доступні у застосунку "Куб"

Мобільний застосунок "Куб" дозволяє громадянам уникати черг у відділеннях у разі здійснення розрахунку та заощадити час. У ньому можна виконувати різноманітні дії. А саме:

Робити оплату за спожитий газ та його доставку; Передавати дані лічильника (зокрема, через розпізнавання через камеру смартфона); Здійснювати управління кількома особовими рахунками в одному профілі; Відстежувати обсяги споживання і планувати витрати; Отримувати рекомендації щодо енергозбереження та нагадування про передачу даних та оплату.

Також клієнти через застосунок "Куб" можуть заощадити, адже замість 1% платити послуги можна з 0% комісією.

Для того, щоб скористатися відповідною можливістю, необхідно лише оновити мобільний застосунок до останньої версії та під час процедури оплати обрати варіант "Мій банк".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні з вересня 2025 року до вересня цього року житлово-комунальні послуги зросли у ціні на 6,3%. Найбільше збільшились тарифи на воду, додавши одразу 87,6%. Також зросли у вартості такі послуги: каналізація — на 83,1% та вивезення сміття — на 19%.

Ще Новини.LIVE писали, у яких випадках може виникнути заборгованість за природний газ. Як зазначили у Нафтогазі, для уникнення цього потрібно дотримуватися низки правил. Зокрема, потрібно вчасно розраховуватися за природний газ — до 25 числа щомісяця, оскільки навіть через невчасний розрахунок може виникнути заборгованість.