Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата послуг ЖКГ по-новому: що змінилось для клієнтів Нафтогазу

Оплата послуг ЖКГ по-новому: що змінилось для клієнтів Нафтогазу

Ua ru
27 жовтня 2026 08:50
Послуги ЖКГ: у застосунку Нафтогазу з'явились нові можливості для оплати Новини.LIVE
Гроші, смартфон та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оновила офіційний мобільний застосунок "Куб", розширивши функціонал та географію використання. Завдяки цьому клієнти зможуть платити не тільки за блакитне паливо, а й за всі базові житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Про те, як змінився застосунок, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Нові можливості для оплати у застосунку Нафтогазу

У 2026 році у газопостачальній компанії презентували новий спосіб взаємодії з клієнтами — мобільний застосунок "Куб". Його запустили для покращення якості обслуговування, адже там зібрали весь спектр послуг. Застосунок покликаний полегшити українським родинам розрахунок за послугу, а також вирішення низки питань у газопостачальній сфері.

У вересні "Група Нафтогаз" розширила можливості цифрового сервісу "Куб", додавши до застосунку можливість керувати як рахунками за природний газ, так і за електроенергію. 

У компанії обіцяли нові оновлення, і вже в жовтні Нафтогаз повідомив про чергове розширення функціоналу та географії застосунку "Куб".

Читайте також:

Тепер підключити всі житлово-комунальні послуги за своєю адресою в одному застосунку та оплачувати їх можуть мешканці п'яти найбільших міст:

  • Києва;
  • Харкова;
  • Дніпра;
  • Одеси;
  • Львова.

До цього така можливість була лише у столиці України. 

Користувачам достатньо лише додати особовий рахунок за електричну енергію, гарячу воду та опалення.

"Куб стає єдиним простором для всіх комунальних послуг: уся інформація в одному місці, а оплата — одним платежем і без комісії. Без пошуку квитанцій, окремих кабінетів і зайвих витрат", — пояснили в компанії.

За даними Нафтогазу, менш ніж за рік у "Кубі" зареєструвались більш ніж 4 мільйони громадян. Клієнтам обіцяють надалі розширювати географію застосування та перелік послуг. 

газ
Застосунок "Куб". Джерело: Нафтогаз

Які сервіси доступні у застосунку "Куб"

Мобільний застосунок "Куб" дозволяє громадянам уникати черг у відділеннях у разі здійснення розрахунку та заощадити час. У ньому можна виконувати різноманітні дії. А саме:

  1. Робити оплату за спожитий газ та його доставку;
  2. Передавати дані лічильника (зокрема, через розпізнавання через камеру смартфона);
  3. Здійснювати управління кількома особовими рахунками в одному профілі;
  4. Відстежувати обсяги споживання і планувати витрати;
  5. Отримувати рекомендації щодо енергозбереження та нагадування про передачу даних та оплату.

Також клієнти через застосунок "Куб" можуть заощадити, адже замість 1% платити послуги можна з 0% комісією. 

Для того, щоб скористатися відповідною можливістю, необхідно лише оновити мобільний застосунок до останньої версії та під час процедури оплати обрати варіант "Мій банк".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні з вересня 2025 року до вересня цього року житлово-комунальні послуги зросли у ціні на 6,3%. Найбільше збільшились тарифи на воду, додавши одразу 87,6%. Також зросли у вартості такі послуги: каналізація — на 83,1% та вивезення сміття — на 19%.  

Ще Новини.LIVE писали, у яких випадках може виникнути заборгованість за природний газ. Як зазначили у Нафтогазі, для уникнення цього потрібно дотримуватися низки правил. Зокрема, потрібно вчасно розраховуватися за природний газ — до 25 числа щомісяця, оскільки навіть через невчасний розрахунок може виникнути заборгованість. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації