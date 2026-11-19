Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році розмір житлової субсидії в Україні визначається індивідуально, а тому допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) домогосподарства отримають у різних сумах. У Пенсійному фонді пояснили, від чого залежить розмір житлової субсидії для всіх отримувачів та як розраховують допомогу з урахуванням доходів родини та встановлених соціальних норм.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Реклама

Як розраховують розмір субсидії в Україні у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, єдиної суми житлової субсидії для всіх отримувачів немає, адже вона розраховується окремо для кожної родини. Вона залежить від того, якими комунальними послугами користується, скільки осіб проживає в оселі, які доходи отримують та інших обставин.

При цьому невисокі доходи самі по собі не гарантують призначення допомоги на оплату послуг ЖКГ. Фахівці Пенсійного фонду також перевіряють, чи немає родина фінансових чи майнових обмежень, прописаних у постанові уряду № 848 від 21.10.1995 року.

Що враховують під час визначення суми допомоги

Як уточнюють у фонді, під час визначення суми для допомоги в оплаті комунальних послуг, звертають на такі обставини:

Читайте також:

Список послуг, якими користуються в родині; Вартість комунальних послуг за чинними тарифами; Кількість осіб, яких враховують під час визначення допомоги; Доходи на кожного в родині.

Розрахунки здійснюються не за всією фактичною площею оселі та без обмежень за обсягом використання. Для цього застосовуються соціальні норми житла та нормативи користування комунпослугами за постановою уряду № 409 від 6.08.2014 року.

Яка площа житла враховується для розрахунку

За даними ПФУ, соцнорма житла дорівнює 13,65 кв. м сукупної площі на одну людину та додатково 35,22 кв. м на всю родину.

З огляду на це, для розрахунку суми субсидії передбачаються наступні показники:

на одну особу — 48,87 кв. м;

на двох осіб — 62,52 кв. м;

на трьох осіб — 76,17 кв. м.

Йдеться про нормативну площу, яка враховується під час розрахунку фінансової державної допомоги, проте це означає, що людина не може проживати у квартирі/будинку більшої площі.

При цьому досі актуальні у питанні призначення житлової субсидії окремі майнові обмеження, а для деяких груп людей діють винятки.

Яку частку суми родина має сплатити самостійно

Важливо розуміти, що держава лише частково покриває вартість комунпослуг, тоді як є обов’язкова сума платежу. Вона визначається індивідуально і залежить від середньомісячного розміру доходу родини в розрахунку на одну людину.

Згідно з правилами, сукупний дохід за місяць ділять на кількість осіб, яких враховують під час призначення житлової субсидії. Одержану суму порівнюють із прожитковим мінімумом на одну особу, встановленим на початок січня року, з якого призначається допомога. У підсумку отриманий результат ділять на два та множать на 15%.

Далі відсоток застосовується до загального середньомісячного доходу родини. Так визначається сума, яку сплачує за комунальні послуги самостійно.

Чим менший дохід у розрахунку на одну особу, тим меншою буде обов’язкова частка витрат на комунальні послуги.

Після розрахунку вартості комунпослуг у межах соцнорм і обов’язкового платежу сім’ї Пенсійний фонд визначає остаточну допомогу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у "Газмережі" повідомили про те, що громадяни, які виїхали з осель та не користуються природним газом, все одно повинні платити за доставку. Плату не нарахують, якщо внаслідок агресії житло було пошкоджено або знищено. Припинення нарахувань може статись у разі розірвання договору та механічного від’єднання об’єкта від газорозподільної мережі.

Ще Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі пояснили правила формування ціна за розподіл природного газу. Оскільки в зимовий період домогосподарства використовують блакитного палива більше, ніж влітку, то щомісячна плата розбивається на рівні частини упродовж року. Відповідний підхід з платежами дозволить нівелювати розбіжності у сумах в різні сезони.