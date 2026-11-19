Деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году размер жилищной субсидии в Украине определяется индивидуально, поэтому помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) домохозяйства будут получать в разных размерах. В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер жилищной субсидии для всех получателей и как рассчитывается помощь с учетом доходов семьи и установленных социальных норм.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

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Как рассчитывается размер субсидии в Украине в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, единой суммы жилищной субсидии для всех получателей нет, ведь она рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Она зависит от того, какими коммунальными услугами пользуется семья, сколько человек проживает в доме, какие доходы получают и от других обстоятельств.

При этом невысокие доходы сами по себе не гарантируют назначение помощи на оплату услуг ЖКХ. Специалисты Пенсионного фонда также проверяют, нет ли у семьи финансовых или имущественных ограничений, прописанных в постановлении правительства № 848 от 21.10.1995 года.

Что учитывается при определении суммы помощи

Как уточняют в фонде, при определении суммы помощи в оплате коммунальных услуг учитываются следующие обстоятельства:

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Список услуг, которыми пользуется семья; Стоимость коммунальных услуг по действующим тарифам; Количество человек, учитываемых при определении помощи; Доходы на каждого члена семьи.

Расчеты производятся не по всей фактической площади жилья и без ограничений по объему потребления. Для этого применяются социальные нормы жилья и нормативы потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением правительства № 409 от 6.08.2014 года.

Какая площадь жилья учитывается при расчете

По данным ПФУ, социальная норма жилья составляет 13,65 кв. м совокупной площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на всю семью.

Учитывая это, для расчета суммы субсидии предусмотрены следующие показатели:

на одного человека — 48,87 кв. м;

на двух человек — 62,52 кв. м;

на трех человек — 76,17 кв. м.

Речь идет о нормативной площади, которая учитывается при расчете финансовой государственной помощи, однако это не означает, что человек не может проживать в квартире/доме большей площади.

При этом по-прежнему актуальны в вопросе назначения жилищной субсидии отдельные имущественные ограничения, а для некоторых групп людей действуют исключения.

Какую долю суммы семья должна оплатить самостоятельно

Важно понимать, что государство лишь частично покрывает стоимость коммунальных услуг, тогда как существует обязательная сумма платежа. Она определяется индивидуально и зависит от среднемесячного размера дохода семьи в расчете на одного человека.

Согласно правилам, совокупный доход за месяц делят на количество человек, учитываемых при назначении жилищной субсидии. Полученную сумму сравнивают с прожиточным минимумом на одного человека, установленным на начало января года, с которого назначается помощь. В итоге полученный результат делят на два и умножают на 15%.

Далее этот процент применяется к общему среднемесячному доходу семьи. Так определяется сумма, которую семья оплачивает за коммунальные услуги самостоятельно.

Чем меньше доход в расчете на одного человека, тем меньше будет обязательная доля расходов на коммунальные услуги.

После расчета стоимости коммунальных услуг в пределах соцнорм и обязательного платежа семьи Пенсионный фонд определяет окончательную сумму помощи.

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