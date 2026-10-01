Субсидія на осінньо-зимовий період: з якого числа призначать допомогу

Квитанція за комунальні послуги та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року в Україні розпочнеться новий опалювальний "субсидійний" період. Громадянам пояснили, для кого автоматично відбудеться перепризначення допомоги, в яких випадках звернутися необхідно особисто, а також, з якого місяця слід очікувати виплат.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому не потрібне звернення за субсидією та які доходи врахують

Як зазначили у фонді, двом категоріям субсидіантів звертатись до органів ПФУ немає потреби.

Цього місяця очікується проведення автоматичного перепризначення субсидій на опалювальний період, однак тільки для тих домогосподарств, які до цього отримували допомогу та тих, хто у літній час мав "нульову" субсидію.

Під час розрахунку "зимової" субсидії до середньомісячного загального доходу зарахують доходи за перший і другий квартали поточного року, а доходи у вигляді пенсійних виплат — за серпень.

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Для оформлення субсидії на новий сезон 2026-2027 звернутись особисто потрібно за таких обставин:

якщо людина вперше звертається з документами за призначенням субсидії;

якщо до цього у призначенні допомоги на літо було відмовлено через борги чи відсутні доходи;

сталися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни в соцстані.

Хто має звернутися за субсидією за певних умов

Також звернутись мають деякі категорії населення, яким заяву та декларацію потрібно було надати на оформлення субсидії на літній сезон. Таке прохання адресоване:

домогосподарствам, де є особи, які зареєстровані, проте не мешкають за адресою чи навпаки;

внутрішньо переміщеним особам, які отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації;

громадянам, які орендують житло для проживання, за які сплачують комунальні послуги.

У ПФУ пояснили, що зазначеним громадянам, які не встигли або не мали змоги звернутися за субсидією протягом неопалювального сезону, для її оформлення на осінньо-зимовий період треба обов’язково звернутися до ПФУ особисто, поштою або в е-формі. Також можна подати документи до уповноважених посадовців виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Коли можуть призначити допомогу на оплату ЖКП

У фонді зазначили, що призначення допомоги на оплату комунальних послуг залежить від терміну звернення. А саме:

Субсидію призначать з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону; У разі подання заяви упродовж двох місяців з початку холодного сезону, субсидію призначать з його початку, проте не раніше дати появи права на її отримання.

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