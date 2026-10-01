Субсидия на осенне-зимний период: с какого числа будет назначена помощь

Квитанция за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в Украине начнется новый отопительный "субсидионный" период. Гражданам разъяснили, кому помощь будет переназначена автоматически, в каких случаях необходимо обратиться лично, а также с какого месяца следует ожидать выплат.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому не нужно обращаться за субсидией и какие доходы учтут

Как отметили в фонде, двум категориям получателей субсидий обращаться в органы ПФУ нет необходимости.

В этом месяце ожидается проведение автоматического переназначения субсидий на отопительный период, однако только для тех домохозяйств, которые ранее получали помощь, и тех, кто в летний период имел "нулевую" субсидию.

При расчете "зимней" субсидии в среднемесячный общий доход будут уитывать доходы за первый и второй кварталы текущего года, а доходы в виде пенсионных выплат — за август.

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Кто должен подать заявку на помощь на зиму

Для оформления субсидии на новый сезон 2026–2027 обращаться лично необходимо в следующих случаях:

если человек впервые обращается с документами для назначения субсидии;

если ранее в назначении помощи на лето было отказано из-за долгов или отсутствия доходов;

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения в семейном положении.

Кто должен обратиться за субсидией при определенных условиях

Также обратиться должны некоторые категории населения, которым необходимо было подать заявление и декларацию для оформления субсидии на летний сезон. Такая просьба адресована:

домохозяйствам, в которых есть лица, зарегистрированные, но не проживающие по адресу, или наоборот;

внутренне перемещенным лицам, получающим субсидию по адресу, отличному от места регистрации;

гражданам, которые арендуют жилье для проживания и оплачивают коммунальные услуги.

В ПФУ пояснили, что указанным гражданам, которые не успели или не имели возможности обратиться за субсидией в течение неотапливаемого сезона, для ее оформления на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в ПФУ лично, по почте или в электронной форме. Также можно подать документы уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Когда может быть назначена помощь на оплату ЖКУ

В фонде отметили, что назначение помощи на оплату коммунальных услуг зависит от срока обращения. А именно:

Субсидию назначат с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона; В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала холодного сезона субсидию назначат с его начала, однако не раньше даты возникновения права на ее получение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если было отказано в жилищной субсидии. В случае, если семья получила отказ в предоставлении помощи на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, предоставляется 14 дней для исправления информации. Пенсионный фонд может прекратить выплату помощи по ряду причин.

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