Субсидія на комунальні послуги: як діяти, якщо не надійшли кошти

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, у яких немає достатньо коштів для щомісячного здійснення оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у повному обсязі, отримують від держави житлові субсидії, проте іноді Пенсійний фонд може припинити нарахування. Відомо, як потрібно діяти, якщо раптово не надійшла субсидія.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Як діяти, якщо було відмовлено у субсидії

У разі, якщо домогосподарство отримало відмову у наданні виплат на відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, громадяни мають 14 днів для доповнення або виправленнях даних з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у документах.

Для початку необхідно дізнатися точну причину відмови. Перевірити рішення можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ;

через мобільний застосунок ПФУ.

Причини, які можуть стати приводом для відмови у допомозі

Пенсійний фонд може припинити нарахування коштів житлових субсидій з низки причин. Найпоширенішими з них є:

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технічні помилки в заяві;

наявність боргу за комуналку (понад три місяці та більше 680 грн);

майнові обмеження (великі покупки, депозити).

Зокрема, у разі наявності заборгованості, її можна поступово погасити, регулярно сплачуючи борг і не пропускаючи поточні платежі. За таких умов можна розраховувати на пільги. Під час звернення за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію боргу.

Після здійснення перевірки оновлених даних, Пенсійний фонд може перепризначити виплати, сповістивши додатково про ухвалення нового рішення.

Як отримати довідку про виплачені суми субсидії

За інформацією ПФУ, громадяни можуть отримати довідку про виплачені суми житлової субсидії для включення даних в декларацію в режимі онлайн.

Фахівці пояснили, що кошти субсидії, отримані суб’єктом декларування або членами його сім’ї упродовж звітного періоду у грошовій формі, вважаються доходом і повинні відображатись в декларації.

Довідку можна замовити дистанційно в особистому кабінеті на порталі е-послуг ПФУ.

Для цього потрібно виконати кілька кроків:

Авторизуватися в кабінеті через кваліфікований е-підпис (КЕП), банківську картку (BankID) або Дія.Підпис; У меню "Комунікації з ПФУ" скористатись опцією "Запит на отримання е-документів"; Натиснути на пункт "Довідка про розмір виплачених пільг/субсидії"; Заповнити поля форми запиту, позначені зірочкою; Зазначити період, за який потрібно сформувати доходи в довідці; Дати згоду на оброблення персональних даних; Натиснути "Відправити до ПФУ".

Відстежити статус опрацювання запиту можна дізнатися у розділі "Мої звернення".

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