Субсидію на зиму не нададуть: яка пенсіонерам необхідна довідка від Нафтогазу

Комунальні розрахунки, гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні для більшості домогосподарств житлову субсидію на опалювальний сезон перепризначать автоматично, якщо її отримували раніше і не було заборгованості. Водночас, у разі наявності боргів отримати допомогу на оплату послуги газопостачання не вдасться без окремої довідки. Вимога стосується також людей похилого віку.

Про те, які необхідні документи, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Яка потрібна довідка від Нафтогазу для права на субсидію

За інформацією компанії, згідно з чинними правилами, оформлення субсидії на природний газ буде неможливим для тих домогосподарств, у кого раніше були протерміновані платежі і не погашена заборгованість.

За таких умов призначення субсидії буде можливе виключно на основі сплати заборгованості за блакитне паливо та за наявності необхідної додаткової довідки від Нафтогазу з підтвердженням цього.

Такий документ вимагають в обов'язковому порядку від усіх категорій заявників. Зокрема, від людей похилого віку.

Читайте також:

За відсутності довідки про погашення боргу — заявникам можуть відмовити у наданні державної допомоги на оплату послуги з газопостачання.

Які є способи отримати довідку про сплату боргу

У компанії пояснили, що клієнти після сплати заборгованої суми зможуть замовити довідку кількома способами. Зокрема, це можна зробити:

через особистий кабінеті на сайті Нафтогазу;

через термінали самообслуговування (Ощадбанк/ПриватБанк/EasyPay/City24).

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів або відділення Нафтогазу. Для цього необхідно буде надати:

паспорт громадянина/ID-картку;

EIC-код;

номер особового рахунку.

Як оформити довідку від Нафтогазу онлайн

Зокрема, громадяни за можливості можуть замовити довідку дистанційно через особистий кабінет на сайті газової компанії. Для реєстрації в ньому необхідно:

На сайті Нафтогазу обрати розділ "Особистий кабінет"; Натиснути на пункт "Зареєструватися"; Ввести 9-значний номер особового рахунку (з платіжки), перші три літери прізвища; Вказати спосіб реєстрації: телефон, електронна пошта/Google; Вигадати пароль з восьми символів; Пройти верифікацію через смартфон.

Окрім оформлення довідки про відсутність заборгованості, в особистому кабінеті можна буде:

Здійснювати оплату за спожитий газ;

Мати доступ до рахунків/історії платежів;

Передавати дані лічильника;

Управляти кількома рахунками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з жовтня в Україні змінились правила для платіжних газових документів для споживачів у рамках вимог Директиви Єропейського Союзу (ЄС) 2024/1788. Зміни підвищать прозорість, зрозумілість та інформативність газових платіжних рахунків. Побутові споживачі матимуть змогу отримувати два рахунки в єдиному документі.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени громадяни матимуть право розраховуватися за газ карткою "Нацкешбеку". Зараз працює диференційована модель нарахування кешбеку (5% чи 15% залежно від придбаного товару). Накопичені суми грошей можна спрямувати на комуналку. Максимально за місяць можна буде отримати до 3 000 грн.