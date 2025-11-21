Субсидія на зимовий період — кому з пенсіонерів можуть відмовити у допомозі

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні не всі пенсіонери мають право на отримання фінансової підтримки від держави на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) у 2025 році. Субсидію можуть не призначити, зокрема, якщо в заявників є додаткові джерела доходів.

Про те, хто з пенсіонерів не зможе отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Правила оформлення субсидії для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери, які не отримують пільг на комунальні послуги, можуть звернутися за оформленням житлових субсидій, якщо частка витрат на них перевищує 15% від щомісячного доходу.

Під час визначення розміру субсидії на зимовий сезон враховують дохід за перший та другий квартали, а дохід людей похилого віку — у розмірі пенсії за серпень цього року.

Якщо громадяни звертаються за субсидією вперше, то мають підготувати для ПФУ такі документи:

заяву на призначення субсидії;

паспорт громадянина, ідентифікаційний код;

декларацію про доходи та витрати тих, хто мешкає у житлі;

довідку про доходи (якщо є інші доходи, окрім пенсії);

довідку про склад родини (за необхідності);

інші документи, що передбачають право на субсидію (може бути договір на оренду житла).

Кому можуть відмовити у призначенні допомоги

Згідно з правилами, право на субсидію не мають громадяни, у яких є борги за оплату комунпослуг від трьох місяців (якщо сума перевищує 680 грн), за умови, що немає договору про їх реструктуризацію, не оскаржені в судовому порядку.

Не передбачена допомога, якщо в домогосподарстві є повнолітні безробітні, особи, зарплата яких нижча за мінімальну, не сплачують ЄСВ. А також:

якщо член сім’ї упродовж року перед оформленням субсидії зробив покупку, вартість якої перевищує 50 тис. грн (крім лікування);

член домогосподарства має депозит у банку у понад 100 тис. грн;

була здійснена купівля валюти на суму 50 тис. грн упродовж року перед зверненням;

не була повернена надмірно виплачена субсидія у попередні періоди;

у складі домогосподарства є неплатник аліментів (більш ніж три місяці);

заявник є власником більш ніж одного житлового приміщення (крім ТОТ);

загальна площа квартири — більш ніж 130 кв. м, а будинку — 230 кв. м;

якщо є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років (крім мопеда та причепа) та від одного транспорту, з року випуску якого минуло менш ніж 15 років;

громадянин отримує пенсію, працює чи займається іншою діяльністю, отримуючи значний дохід (середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців);

якщо виявлені додаткові джерела для існування, не вказані в декларації про доходи (здавання в оренду житла (будинку), заробіток членів родини).

Раніше ми писали про особливості у термінах призначення субсидії на оплату комунальних послуг. Вони залежать від того, коли було подано пакет документів.

Також розповідали, що якщо людина похилого віку перестала працювати і дохід став дорівнювати розміру пенсійної виплати, то їй повинні перерахувати субсидію. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.