Головна Фінанси Субсидія на зиму для пенсіонерів — хто не отримає у 2025 році

Субсидія на зиму для пенсіонерів — хто не отримає у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 08:50
Оновлено: 09:45
Субсидія на зимовий період — кому з пенсіонерів можуть відмовити у допомозі
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні не всі пенсіонери мають право на отримання фінансової підтримки від держави на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) у 2025 році. Субсидію можуть не призначити, зокрема, якщо в заявників є додаткові джерела доходів.

Про те, хто з пенсіонерів не зможе отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Правила оформлення субсидії для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери, які не отримують пільг на комунальні послуги, можуть звернутися за оформленням житлових субсидій, якщо частка витрат на них перевищує 15% від щомісячного доходу. 

Під час визначення розміру субсидії на зимовий сезон враховують дохід за перший та другий квартали, а дохід людей похилого віку — у розмірі пенсії за серпень цього року.

Якщо громадяни звертаються за субсидією вперше, то мають підготувати для ПФУ такі документи:

  • заяву на призначення субсидії;
  • паспорт громадянина, ідентифікаційний код;
  • декларацію про доходи та витрати тих, хто мешкає у житлі;
  • довідку про доходи (якщо є інші доходи, окрім пенсії);
  • довідку про склад родини (за необхідності);
  • інші документи, що передбачають право на субсидію (може бути договір на оренду житла).

Кому можуть відмовити у призначенні допомоги

Згідно з правилами, право на субсидію не мають громадяни, у яких є борги за оплату комунпослуг від трьох місяців (якщо сума перевищує 680 грн), за умови, що немає договору про їх реструктуризацію, не оскаржені в судовому порядку.

Не передбачена допомога, якщо в домогосподарстві є повнолітні безробітні, особи, зарплата яких нижча за мінімальну, не сплачують ЄСВ. А також:

  • якщо член сім’ї упродовж року перед оформленням субсидії зробив покупку, вартість якої перевищує 50 тис. грн (крім лікування);
  • член домогосподарства має депозит у банку у понад 100 тис. грн;
  • була здійснена купівля валюти на суму 50 тис. грн упродовж року перед зверненням;
  • не була повернена надмірно виплачена субсидія у попередні періоди;
  • у складі домогосподарства є неплатник аліментів (більш ніж три місяці);
  • заявник є власником більш ніж одного житлового приміщення (крім ТОТ);
  • загальна площа квартири — більш ніж 130 кв. м, а будинку — 230 кв.  м;
  • якщо є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років (крім мопеда та причепа) та від одного транспорту, з року випуску якого минуло менш ніж 15 років;
  • громадянин отримує пенсію, працює чи займається іншою діяльністю, отримуючи значний дохід (середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців);
  • якщо виявлені додаткові джерела для існування, не вказані в декларації про доходи (здавання в оренду житла (будинку), заробіток членів родини).

Раніше ми писали про особливості у термінах призначення субсидії на оплату комунальних послуг. Вони залежать від того, коли було подано пакет документів. 

Також розповідали, що якщо людина похилого віку перестала працювати і дохід став дорівнювати розміру пенсійної виплати, то їй повинні перерахувати субсидію. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
